V stredu večer obletela celý svet šokujúca správa, že hviezdny Peter Sagan (27) ohlásil rozchod s manželkou Katarínou (29). S ňou bol ženatý necelé tri roky. Náš najlepší cyklista oznámil svoje rozhodnutie na svojom Facebooku. Urobil tak počas cyklistických pretekov Tour de France. Ako vznikla ich láska a čo vlastne robila jeho Katka, keď ešte svetoznámeho športovca ani len nepoznala?

Láske jedného z najsledovanejších slovenských párov odzvonilo. Táto správa v stredu večer šokovala snáď každého Saganovho fanúšika. Nikto totiž tomu stále neverí a ľudia si myslia, že sa mu niekto nabúral do facebookovského konta a status o rozchode napísal niekto cudzí a nie samotný Sagan.

Písal sa zhruba koniec roka 2013, kedy cyklistu Petra Sagana ulovilo obýčajné dievča z Dolného Kubína. Vo februári 2014 sa bok po boku objavili na galavečere Zlatý pedál. Zoznámili sa však už tri roky predtým. Peter chcel s otcom založiť športové centrum pre deti, rokovali s viacerými stavebnými firmami. Zástupcom jednej z nich bol aj Katkin brat. Nebol to elektrizujúci záblesk ako z ružovej knihy, ale postupné zbližovanie. „Nepovedal by som, že to bola láska na prvý pohľad. Ja nie som taký typ. Ale postupne som sa zamiloval,“priznal Sagan pre médiá s tým, že láska mu zmenila život.

Február 2014: Galavečer Pedál roka, kde sa dvojica objavila ako párik prvýkrát. Foto: Emil Vaško

V roku 2007 chcela vyhrať Miss

Sympatická Katarína až taká neznáma veru v tom čase nebola. Plavovláska totiž v minulosti zatúžila stať sa najkrajšou Slovenkou roka 2007 a tak sa prihlásila do súťaže krásy Miss Universe, ktorej riaditeľkou je Silvia Lakatošová. Prihlásiť sa do súťaže ju nahovorila mama. Napriek tomu, že Katka doposiaľ nemala vážnejšie skúsenosti s modelingom, postúpila až do finálovej 12-ky. "Miss bola pre mňa jednorázová záležitosť, keď som mala 19 rokov. V tom čase som študovala manažment v Banskej Bystrici, kde bol otvorený program aj na zahraničie, potom v Čechách a v Holandsku," prezradila Katarína v minulosti v rozhovore pre hnonline.sk.

„Pravdupovediac, vždy ma lákalo vyskúšať si niečo také. Nenabrala som však odvahu. Až mama ma raz upozornila na prihlášku do súťaže v jednom časopise. Vyplnila som ju, poslala a už nebolo cesty späť. S konkurzmi to u mňa bolo tiež zaujímavé. Na prvý sme mali prísť s plavkami. Keďže som bola akurát v škole v Banskej Bystrici a nemala som ich so sebou, šla som v spodnom prádle. Na druhý, užší konkurz som šla lepšie pripravená. Keď som ale videla tie dievčatá, s ktorými som mala súťažiť, chcela som odtiaľ utiecť. Zdalo sa mi, že majú oveľa krajšie postavy i tváre,"povedala týždeň po finále Miss ešte vtedy Smolková pre portál myorava.sme.sk.

„Vždy som chcela vedieť, aké je zákulisie týchto súťaží, ako v skutočnosti fungujú, a či v nich naozaj vyhrá tá najlepšia, alebo je to protekčné. Prekvapená som bola z kolektívu. Hovorí sa, že dievčatá zvyknú vytvárať medzi sebou skupinky a intrigujú proti sebe. Ja však mám úplne inú skúsenosť. Do poslednej chvíle sme držali spolu," pokračovala pre spomínaný portál. Katka sa vo voľnej disciplíne predstavila ohnivou sambou. Nikdy predtým ju netancovala a v priebehu niekoľkých týždňov sa ju musela naučiť od základov. Úsilie však stálo zato. Pochvalne sa na jej adresu vyjadril i Paľo Chovanec. „Nechcel veriť, že z takého tanečného „dreva“, aké poznal na začiatku, sa vykľula celkom dobrá tanečnica,“ smiala sa Dolnokubínčanka. Titul Miss Universe 2007 napokon získala Lucia Senášiová, ktorá ešte pred súťažou nafotila profesionálne akty a bola veľkou favoritkou súťaže.

"Pamätám si ju, bola veľmi zlatá, milá, taká pohoďáčka, absolútne nekonfliktná. A bola iná než ostatné. Zaujala nás svojou anglickou krásou. Podobala sa na princeznú Dianu a myslím, že aj v zákulisí sme ju tak volali - Lady Di,“rozpamätala sa na Katkine súťaženie Silvia Lakatošová. Modelingu sa však už viac potom nevenovala. Pracovné skúsenosti zbierala v Austrálii i v Českej republike a roky pracovala aj v rodinnej firme v jej rodnom Dolnom Kubíne.

Na snímke Peter Sagan s manželkou Katarínou prichádza na galavečer Športovec roka 2016. Foto: MICHAL SMRCOK

Keď Katarína a Peter začali spolu randiť, o cyklistike nevedela prakticky nič, neskôr sa o nej dokázali seriózne porozprávať. Katka robila Petrovi garde takmer na každých pretekoch a jeho úspechy vždy veľmi prežívala. „Čo ma najviac zaujalo na Petrovi? Asi to, že na rozdiel od väčšiny ľudí zostáva sám sebou a svojský, a to aj v situáciách, keď by to väčšina iných nedokázala,“ vravela vo viacerých rozhovoroch pani Saganová.

