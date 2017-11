FOTO Miláčik žien Bezdeda: Obrovské trápenie vo Vysokých Tatrách

Bývalý superstarista Tomáš Bezdeda (31) si cez víkend odskočil do Vysokých Tatier a zastavil sa aj v horskej obci Vernár. Tam si poklebetil so starostom a dokonca sa rozhodol uloviť si aj vlastného pstruha. To však netušil, aké trápenie to bude...

Tomáš Bezdeda Foto: Emil Vaško

FOTO Miláčik žien Bezdeda: Obrovské trápenie vo Vysokých Tatrách Pošlite nám tip Tip redakcii

Autori: dd, tam