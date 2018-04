FOTO Letné počasie vyzlieklo známe Slovenky: Jedna iba v podprsenke, druhá v negližé a tretia? Veď, presvedčte sa sami!

V rámci minulotýždňového Fashion weeku sa na módnej šou predstavilo množstvo známych tvárí, ktoré si nedali ujsť prehliadku tých najnovších modelov. No niektoré dámy si udalosť pomýlili s večernou domácou pohodičkou. Riaditeľka súťaže Miss Slovensko Karolína Chomisteková (24) a moderátorka módnej televízie Dominika Ngo Ducová (20) to výberom svojho outfitu prepískli. Dámy, chcelo by to možno viac kreativity.

Pošlite nám tip Tip redakcii

Autor: tam