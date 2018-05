FOTO Juraj Kukura auto nepotrebuje: Do práce chodí pešo a v ruke si nesie...

Herec a riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura (71) nemá žiadny problém prísť do práce načas. Netrčí totižto v aute, v zápche, keďže zvykne chodievať pešo. Pred pár dňami sa po ceste zastavil ešte aj po raňajky.

Juraj Kukura je elegán v pravom slova zmysle, a aj vtedy, keď sa vyberie pešo naprieč mestom do práce. Nahodil na seba svetlé sako, bielu košeľu, rifle a vyrazil na druhú stranu Dunaja.

No keďže raňajky sú základ dňa, predtým sa ešte stihol zastaviť v pekárni v centre mesta, kde si kúpil čerstvý chlieb. A až potom si to namieril smerom do divadla.

Juraj Kukura Foto: MICHAL SMRČOK







