FOTO Jojkárka Lucia Barmošová visela z UFA! Preboha, čo to tam nacvičovala?

Televíznym divákom sa vždy prihovárajú elegantne upravení zo spravodajského štúdia jojkárskych večerných Novín, no v súkromí sa vedia poriadne odviazať. Reč je o moderátoroch Lucii Barmošovej (35) a Jánovi Mečiarovi (47), ktorí sa dali nahovoriť na adrenalínový šport, ktorý doslova vyráža dych. A jojkár Mečiar do toho zatiahol i svoju manželku Janku (52).

Len niektoré zážitky majú silu úplne vám rozbúchať srdce. Jednou takou je spomínaná atrakcia nad Bratislavou UFO Skywalk. Ide o unikátny prechod po okennej rímse vyhliadkovej veže s nádherným výhľadom na mesto vo výške 85 metrov nad zemským povrchom. Samozrejme, odvážlivci nie sú úplne sami.

Ten, kto na toto naberie odvahu, v sprievode profesionálneho inštruktora vystúpi na rímsu vyhliadkovej veže, za okná reštaurácie a zažije neopakovateľný pocit blízkosti oblakov. Hneď ako zvládnete prvé kroky na rímse, čaká na vás prechod okolo celej kupoly s úžasnými panoramatickými výhľadmi na Bratislavu.

Ján Mečiar do atrakcie zapojil aj manželku Janku. Foto: ANTON STEFUNKO

Na toto sa dali nahovoriť aj známe jojkárske tváre Lucia Barmošová, Ján Mečiar či jojkárska redaktorka Alexandra Pavlovič Hinková. Všetci tak prekonali samých seba a s poriadnou dávkou adrenalínu v sebe potom neskrývali nadšenie, že sa na to dali nahovoriť.

„Nemám strach z výšok, takže som si to úplne užila. Aj keď moja chôdza po tých plechoch nebola veľmi istá, ale veľmi sa mi to páčilo,“ povedala nám Barmošová. Jej kolega a dobrý priateľ neskrýval, že mal obavy. „Ak by som povedal, že som vôbec nemal strach, tak by som klamal. Veril som však tým zariadeniam aj inštruktorom, takže som to prekonal a užil si to,“priznal sa nám Mečiar, ktorý sa na tento adrenalín odvážil až po svojej manželke Janke.

