FOTO Jakubec posúva svoje chúťky: Pozrite sa, čo stváral pred kamerou s babkami!

Len pred pár dňami sme písali o tom, ako milovník dôchodkýň Martin Jakubec napísal na svoj profil na sociálnej sieti výzvu, že do svojho klipu si hľadá staršie dámy vo veku od 55 rokov, ktorým za účinkovanie zaplatí 20 eur za hodinu. A dámy aj skutočne prišli. Pozrite sa, do čoho ich navliekol a čo od nich chcel!

Jakubec už niekoľko dní úpenlivo hľadal cez sociálne siete vhodné typy do svojho klipu. Jeho požiadavka bola dámy od 55 do 100 rokov. A na kasting dorazilo skutočne množstvo žien. Vybral si však iba niekoľko. ,,Už týždeň mám vysoko produkčný proces výroby mega ultra našlahaného vianočného prekvapenia, ktoré uvidíte 24.12. na Štedrý večer v premiére. Skladba To ja som fenomén a celebrity sú celé v ri*i. Chceli ste po mne zábavu, dostanete ju miláčkovia," reaguje Jakubec.

Martin Jakubec Foto: Plus JEDEN DEŇ/Robo Homola

Skladba síce ešte nie je na svete, no už teraz sú z nej viac ako zaujímavé fotografie. Staršie dámy Jakubec natiahol do širokých mikín, dal im tmavé okuliare a donútil ich spolu s ním rapovať. A aby toho nebolo málo, on sedí v aute ako hotový Maharadža a babičky mu umývajú kapotu. Čo z toho nakoniec bude... uvidia ľudia vo finálnej verzii na Vianoce.