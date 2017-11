Herečka Anka Šišková (56) zažila v roku 2014 obrovské sklamanie. Milovaný manžel režisér Jiří Chlumský ju totiž vymenil za mladšiu a rozviedol sa s ňou. Trvalo dlho, kým sa z toho blondínka dostala. Na Valentína však už žiarila šťastím. A hoci priznala, že je opäť zamilovaná, totožnosť novej lásky prísne tajila. Kto je teda muž, ktorý jej robil spoločnosť na utorkovej premiére?

FOTO Herečka Anka Šišková prichytená s neznámym mužom: Je to jej utajovaný frajer?

Dlhých osem rokov čakala herečka, kým si ju režisér Chlumský zobral za ženu. No rok a pol po vytúženej svadbe prišiel šok. V roku 2014 ju opustil pre mladšiu milenku a rozviedol sa s ňou. Šišková to vtedy prežívala veľmi ťažko.

„Bol to pre mňa šok, opustil ma asi rok a pol po svadbe. Odsťahoval sa k inej žene a bolo... Neviem vám vysvetliť dôvod, preto som to niesla tak ťažko. Aj on dodnes tvrdí, že medzi nami bolo všetko v poriadku, nevidí žiadny problém, len chcel pri sebe mladú ženu,“ povedala vtedy otvorene o chvíľach sklamania.

No už na tohtoročného Valentína sa konečne usmievala. ,,Dostala som čokoládové srdce, ale od koho, to si nechám pre sebe,“ zverila sa vtedy v českom Blesku herečka, ktorá sa už netajila tým, že je zamilovaná.

Anka Šišková Foto: Emil Vaško

No totožnosť svojej novej lásky skrývala. Keď na premiéru nového slovenského kontroverzného filmu s názvom Dogg dorazila v utorok večer v spoločnosti nového muža, viacerí si tak mysleli, že je to jej nový priateľ.

Obaja sa totiž od seba nepohli ani na krok, neustále sa smiali a doslova žiarili. Sympatický pán sprevádzal blondínku aj na raut a nakoniec spolu aj odišli. Vyrazili smer garáž, odkiaľ odchádzali jedným autom.

No Šišková všetko uviedla na pravú mieru. ,,Určite to nebol môj priateľ, je to manžel kamarátky,“ prekvapila odpoveďou herečka, ktorá tak totožnosť muža, o ktorom hovorila ešte na Valentína, naďalej prísne tají.