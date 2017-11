FOTO Emma Drobná krstila svoj debutový album: Pozrite sa, s kým zapila svoj úspech!

Konečne sa dočkala. Speváčka Emma Drobná (23) konečne vydala svoj debutový album s názvom You should know, ktorý už stihla aj slávnostne pokrstiť. Na tomto slávnostnom akte sa okrem Emminých blízkych priateľov zúčastnili aj najdôležitejšie osoby z jej súkromia.

Emma Drobná Foto: Michal Šebeňa

