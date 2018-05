FOTO Dlho to tu nebolo, ale predsa... Aneta Parišková si opäť vyrobila poriadny TRAPAS! A zas vďaka tej istej veci

Jojkárka Aneta Parišková (44) je divákom známa tým, že sa prihovára s čerstvými správami v Novinách o 17. h. Občas sa však objaví aj na rôznych spoločenských akciách. No na jednu vec by si blondínka mohla dávať väčší pozor. Pravidelne totižto zo šatníka vyberá tie isté kúsky.

Tak ako herečka Zdenka Studenková zbožňuje svoju koženú bundičku, aj moderátorka Aneta Parišková má svoje obľúbené outfity, na ktoré nedá dopustiť. V minulosti to boli dlhé čierne šaty, ktoré pravidelne nosila na večerné spoločenské udalosti, no najnovšie ich vymenila za iný kúsok. A to za kratšie červené šaty s čiernou aplikáciou.

Prvýkrát ich moderátorka mala na sebe minulý rok v októbri počas Bratislavských módnych dní, kde jej spoločnosť robil aj partner Miro. Pred pár dňami si ich obliekla znova, a to na moderovanie akcie pre Červený kríž. Napriek všetkému jej šaty pristanú, no chcelo by to pouvažovať o zmene alebo o návšteve nejakého butiku.

Aneta Parišková Foto: Matej Kalina

PARIŠKOVEJ TRAPAS NÁJDETE V GALÉRII