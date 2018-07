FOTO Dara Rolins rozhodne nebola jediná: Jej sexi ex zajačik si vystriedal ďalšie tri známe Slovenky!

Po marcovom ohlásení, že hviezdny párik Dara Rolins (45) a Patrik Rytmus Vrbovský (41) sa rozišli, sa okamžite začalo špekulovať, že Dare mal učarovať sexi mladík z jej klipu, ktorý premiérovala vo februári tohto roku. Išlo o modela a športovca Dávida Meszárosa (29). Ten má však skúsenosť aj s inými sexi Slovenkami...

Po rozpade vzťahu Dary a Rytmusa sa hovorilo, že za krachom stojí potetovaný Dávid, s ktorým si Rolins zahrala v jej klipe. „Ten pekný muž hral v mojom sexi klipe, ktorý som vypustila do sveta iba nedávno. V rámci nášho rozchodu sa táto špekulácia priam núka. Hľadá sa dôvod alebo vinník, ale žiadny nie je,“ vyjadrila sa krátko po marcovom rozchode pre Super.cz Dara.

Dara počas natáčania horúceho klipu s Davidom. Foto: YouTube

Speváčka však skutočne mala prežiť románik s týmto pekným a vyšportovaným mladíkom. Ich love story však nemala dlhé trvanie, a zatiaľ čo Rytmus zaplavuje sociálne siete zamilovanými fotkami s Jasminou, Dare ostali iba oči pre plač. A to doslova. Mladík si totiž už za speváčku našiel náhradu. Ide o brunetku Luciu, s ktorou si najnovšie užil hudobný festival na Balatone. Spoločnými fotkami sa pochválil na Instagrame.

Darin zajačik David Meszáros sa objavil aj v klipe zoskupenia Lady Colors. Nechýbali tiež erotické zábery. Foto: YouTube

No to ani zďaleka nie je všetko. Kým doteraz si viacerí mysleli, že tento sexi krásavec sa objavil iba v klipe Dary s názvom Miesta, je na veľkom omyle. David totiž zaujal aj tri iné pohľadné Slovenky. Dievčenské spevácke zoskupenie Lady Colors Kristína Mečko, LeRa Lenka Rakar, Mária Lechmanová si ho tiež obsadili do šteklivého videoklipu My Recipe, ktorý je vonku od apríla. Meszáros tam hrá poriadneho záletníka a ťahá to v klipe s tromi speváčkami naraz. Nechýbajú tak polonahé zábery z postele, horúce dotyky a objatia. Nuž, tak Rolins predsa nebola jediná...

