FOTO Boris Pršo po mozgovej príhode šokoval celé svoje okolie: Radikálna zmena imidžu!

Obľúbený markizák Boris Pršo (35) sa dáva každým dňom viac a viac dokopy. Na sociálnu sieť pridáva pravidelne nové fotky, na ktorých vidieť, že sa má dobre a domáce prostredie mu prospieva. Najnovšie prekvapil svojich fanúšikov zmeneným imidžom.

Boris Pršo má za sebou skutočne náročné obdobie. Minulý rok v septembri prekonal mozgovú porážku, po ktorej bol veľmi dlhé obdobie v rukách lekárov. Našťastie, všetko dobre dopadlo a redaktor sa opäť teší zo života.

Nedávno sa dokonca objavil aj na galavečere OTO a priateľom a známym sa pravidelne hlási prostredníctvom sociálnych sietí. A len pred pár dňami sa pochválil zábermi, na ktorých je dosť zmenený. Boris zapustil bradu a rovnako zabudnite aj na jeho uhladený účes.

Markizák Boris Pršo sa po mozgovej príhode zbavil uhladeného vzhľadu. Foto: tv markíza

Pršo momentálne stavil na strapatý hustý strih. A my musíme uznať, že mu to veľmi pristane a pôsobí oveľa mužnejšie. „Boris, skvelá zmena,“ „Naozaj ti to veľmi pristane,“ „Zmena k lepšiemu,“ reagujú na jeho vynovené ja ľudia.







