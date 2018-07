FOTO Andrea Vadkerti po treťom pôrode prichytená opäť na Slovensku: Zmenená na nepoznanie!

Bývalá hviezda Markízy Andrea Vadkerti (44) pred dvomi rokmi všetkých prekvapila. Vo veku 42 rokov vtedy oznámila, že s manželom čakajú tretie dieťatko. Pôrod našťastie dopadol dobre a trojnásobná mamina sa z malého pokladu nesmierne teší. So synčekom ju však na Slovensku doteraz nikto nevidel. Až doteraz.

To, že Andrea čaká bábätko, vyšlo najavo v septembri 2016 na markizáckej párty. ,,Čakáme tretie dieťatko - bude to chlapček a narodí sa v januári. Vo veku 42 rokov je to už Boží dar. Veľmi sa tešíme a cítim sa skvele. Chcem povzbudiť aj iné ženy, aby sa nebáli. Ak sa žena stará o svoje zdravie a myseľ, dá sa byť maminou aj v neskoršom veku,“reagovala vtedy Vadkerti, ktorá synčeka Philipa Ernesta porodila vo februári 2017.

K dcérke Sophii a synovi Ralphovi tak pribudol ďalší člen. V čase, keď čakala tretie bábätko, dala tak definitívne najavo, že s manželom Rastislavom Vasilišinom, s ktorým žijú v Singapure, nadobro prekonali krízu, ktorá ich vzťah v roku 2012 takmer potopila. Vtedy im hrozil rozvod a zdalo sa, že ich manželstvo je v troskách a nič ho už nedokáže zachrániť.

Na zábere s konca tohto júna takto žiarila. Foto: facebook Candies

Dvojica niekoľko mesiacov žila oddelene a v tom čase sa dokonca začalo šuškať aj o finančníkovom vzťahu s jojkárkou Andreou Belányiovou. Manželom sa ich lásku nakoniec podarilo pozliepať a krízu prekonať. Dôkazom je aj ich tretí synček. Vadkerti, ktorá už niekoľko rokov žije v zahraničí, sa však rozhodla, že prázdniny si užije s rodinou na Slovensku.

Minulý týždeň si ju všimol náš pozorný čitateľ, ktorý nám zábery s jej malým a so starším synom poslal do redakcie. ,,Andrea si zašla na obed s deťmi. Spoločnosť jej okrem nich robila pravdepodobne mamina. Priznám sa, že na prvýkrát som ju ani nespoznal, bola dosť zmenená a v tvári akási opuchnutá,“opísal nám čitateľ. Zaujímavosťou je, že len pred pár týždňami sa na sociálnej sieti pochválila záberom z obchodu, kde vyberala nový kočík, a na ňom doslova žiarila.

To sa dá však pochopiť. Trojnásobná vyťažená mamina zrejme nemá každý deň čas na bezchybný mejkap a takto dokázala, že aj ona je iba žena. S lepšími a aj horšími dňami. Ale musíme uznať, že jej malý poklad je rozkošný a tri deti si bývalá televízna hviezda dosýta užíva.

Prečítajte si tiež: