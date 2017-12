FOTO Adriana Kmotríková má za sebou prvý deň v práci: TAKTO dorazila včera na natáčanie!

Moderátorka Adriana Kmotríková (47) musela opäť zvládnuť boj so zákernou chorobou. V septembri sa stiahla z obrazoviek, pretože jej lekári našli nádor v maternici. Podstúpila operáciu a krátko po nej už bola doma. Minulý týždeň nám však prezradila radostnú správu. Zdravotne je na tom viac než dobre a lekári jej dokonca odporučili nástup do práce. A my sme boli včera priamo pri tom! Ako ju prijali kolegovia?

FOTO Adriana Kmotríková má za sebou prvý deň v práci: TAKTO dorazila včera na natáčanie!

Autor: dd