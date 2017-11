Exmanželka Janka Kronera Lenka Košická po rokoch prelomila mlčanie: Pravý dôvod rozvodu a aj to, čo teraz cíti k hercovi!

Ján Kroner (61) bojuje s démonmi už viac ako sedem rokov. A hoci jeho rodina pevne dúfala, že zo začiatku sa psychicky zrútil iba z prepracovania, všetci sa mýlili. Najprv sa mu snažila pomôcť manželka Lenka Košická (42). No keďže to začalo byť s hercom čoraz vážnejšie a spustil sa kolotoč hospitalizácií na psychiatrii, herečka sa s ním rozviedla. Na tému exmanžel sa potom už vôbec nevyjadrovala. Až doteraz! Toto je jej prvá otvorená spoveď.

Herečka Lenka Košická sa snažila zo všetkých síl. Manželovi Kronerovi chcela pomôcť, no on to zakaždým odmietal. A keďže jeho stav začal byť čoraz horší a pobyty na psychiatrii sa zvyšovali, Lenka sa rozhodla radikálne zakročiť. Hlavne preto, aby chránila ich spoločnú dcérku Paulínku, ktorá má dnes už 15 rokov.

Košická sa v roku 2014 rozviedla s hercom Jánom Kronerom. Foto: Július Dubravay

Ich manželstvo rozviedol bratislavský súd v roku 2014 približne za 55 minút. Herec sa na pojednávanie nedostavil, keďže v tom čase už býval u svojej sestry Jany v Považskej Bystrici. Herečka sa po tomto ťažkom období na tému exmanžel nevyjadrovala a neodpovedala nám ani nedávno, keď sme ju kontaktovali s tým, že Janko je opäť na psychiatrii a pre veľkú hádku sa odsťahoval už aj od sestry.

Košická však teraz spravila výnimku a prehovorila pre nový magazín Téma. „My sme sa nerozišli v zlom. Rozišli sme sa, pretože sa stalo to, čo sa stalo… Janko ochorel a nebolo možné žiť ďalej ako rodina… Ale chcem si pamätať to dobré, spomínať na to množstvo pekných vecí, ktoré sme spolu prežili. Ja nie som človek, ktorý by v sebe živil nenávisť, zlobu,“ prezradila Lenka v rozhovore pre spomínaný časopis.

Detaily hercovej choroby však rozoberať nechcela. „Nehnevajte sa, ale o Jankovej chorobe a okolnostiach s tým súvisiacich nebudem hovoriť. Toto sú veci, ktoré nechcem verejne rozoberať,“ reagovala herečka, ktorá sa má napriek ťažkému obdobiu dobre. Pravidelne dabuje a objavila sa aj v seriáli Tajné životy. No čo láska, našla si po rozvode nového partnera?

„Láska má mnoho podôb a ja mám pocit, že som ňou obklopená. Dáva mi ju rodina, priatelia, ktorí mi v živote pomáhajú. Som obdarená láskou mojej dcéry. Ak sa pýtate na partnera, žiadneho nemám, ale ničomu sa nebránim. Ak niečo má prísť, verím, že to príde,“ dodala.