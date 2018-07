Evita Twardzik konečne prezradila detaily zo svojej tajnej svadby: Najprv veľký problém a potom?

Spisovateľka Evita Twardzik (42) pred vyše mesiacom všetkým vyrazila dych, keď zverejnila záber zo svojej svadby, ktorú sa jej podarilo utajiť. O jej veľkom dni totiž vedela len rodina a priatelia. Až teraz prezradila všetky detaily i to, prečo sa druhýkrát vydala.

Evita tak ako aj pri svojom prvom mužovi, aj tentoraz prijala meno svojej polovičky, a tak už vyše mesiaca v jej dokladoch svieti priezvisko Twardzik. „Keď už nemám muža Urbaníka, ale mám nového manžela, tak by to bolo zvláštne, keby som sa stále volala po ňom, a myslím si, že aj on to celkom ocení,“ povedala Evita v markizáckom Teleráne, kde prezradila i ďalšie detaily zo svadobnej noci.

Oproti prvej, keď si brala za muža moderátora Milana Urbaníka v roku 2000, sa líšila hlavne tým, že tentoraz upustila od formálnych záležitostí. „Rozdiel bol v tom, že moja druhá svadba bola jedna žúrka. Zavolali sme si rodinu a kamarátov. Aj naši rodičia boli v tomto prípade za hostí, neboli tí, ktorí to celé pokrývajú a organizujú. Urobili sme si to po svojom, zavolali sme svojich najbližších a áno sme si povedali na lúke. Potom sme až do rána tancovali a spievali. Niekto si toho pamätá viac, niekto menej (smiech),“pokračovala spisovateľka, ktorá sa netají tým, že zo svadby sa radovali aj jej tri deti a dve od jej už manžela Pawla.

Spisovateľka prezradila detaily svadby v markizáckom Teleráne. Foto: tv markíza

„Dávno chceli svadbu, rozprávali sme o nej už dlho, ale vybrali sme si miesto v Beskydoch, ktoré je dlho vopred obsadené, čiže sme rok aj pol čakali na voľný termín. To, že sa chceme zobrať, sme si povedali zhruba pred dvoma rokmi, keď som otehotnela, tak sme od toho upustili. Nechcela som byť tehotná nevesta, lebo som si chcela dať aspoň dva panáky (smiech). Potom sme to už začali riešiť a narazili sme na problém, že treba čakať a náhodou sa uvoľnil júnový termín,“pokračovala čerstvá manželka, ktorú do druhej svadby motivovali najmä deti.

„Tým, že máme spoločného syna Kubka (1) a máme aj ďalšie deti, tak sme cítili, že to chceme dokopať spoločne. Zdalo sa nám to prirodzené, že budeme veľká rodina aj na papieri a že to budeme prezentovať aj obrúčkami. Už keď sme sa stretli, tak nám to tak prišlo, že to raz spravíme a podarilo sa nám to po štyroch rokoch,“dodala šťastná Evita.

