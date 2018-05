Emma Tekelyová odhalila svoje súkromie: Priznala, s kým a kde robila prvýkrát TIETO veci!

Spisovateľka Emma Tekelyová (65) je už viac ako 40 rokov šťastne vydatá za svojho manžela Pavla. No ten ani zďaleka nebol jej prvou láskou. Blondínka priznala, s ktorým mužom sa prvýkrát v živote bozkávala.

Ženy si väčšinou prvý bozk od chlapca pamätajú na celý život a Emma rozhodne patrí medzi ne. A dodnes má na to živé spomienky.

Emma prezradila, kde dostala svoj prvý bozk. Foto: EMIL VAŠKO

„Ja si na to dobre pamätám. Bolo to v pionierskom tábore a mala som asi 13-14 rokov a pamätám sa, že to bol pioniersky vedúci. Fuj, hanba, teraz som sa priznala. On celý čas po mne pozeral a strašne po mne išiel. Mal vtedy 18 rokov. Skončilo sa to len pri tom bozku. Povedala som mu, že sa neviem bozkávať, bola som vtedy také teliatko,“prezradila s úsmevom na tvári na markizáckom webe Tekelyová.