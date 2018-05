EXTRÉMNE DRSNÉ predsvadobné poníženie pre Jakubca s Božankou: Nechutný výsmech a čierny humor striedajú vulgárne komentáre!

Keď spevák Martin Jakubec (34) nedávno vyhlásil, že s Božankou (65) plánujú svadbu, reakcie na seba nedali dlho čakať. A Slováci si teda servítku pred ústa vôbec nekládli. Niektorí im síce fandia, no zjavná väčšina ich na internete nešetrí. Chŕlia zo seba urážky, ktoré ste predtým zrejme ani len nepočuli...

Okrem toho, že verejnosť zaskočil správou o plánovanej svadbe, Martin šokoval aj niečím celkom iným. Ako sa totiž spevák nechal počuť, na svojej veselici chce vyberať ešte aj vstupné. „Slávnostne oznamujeme všetkým našim priateľom deň sobáša 17. 11. 2018. Počet hostí bude 250 a 50 ľuďom, fanúšikom, ponúkame účasť na našej svadbe. Keďže sa mnohí pýtali, či môžu byť pozvaní, s drahou sme sa dohodli, že to umožníme do sektora VIP pri našej tabuli. Vstup do VIP predstavuje sumu vrátane slávnostného menu a koncertu do ranných hodín + fotenie 150 eur/osoba,“ znie oznam na facebookovom profile Jakubca.

Jakubec zverejnil oznámenie o svadbe. Foto: facebook M.J.

A tento „výmysel" mnohým takpovediac nedal spávať. Na internete sa tak vo veľkom začali ozývať ľudia, ktorí to odsúdili na plnej čiare. A vyberaný slovník rozhodne nemali. Nechutne dourážali nielen Jakubca, ale aj jeho vyvolenú. Hlavne kvôli veku a rozdielu medzi budúcim ženíchom a nevestou... „To si hneď spravte svadbu v domove dôchodcov." „Nie, ďakujem, starú ťavu uvidím aj v ZOO." „Len či tie fanúšičky, čo si kúpia vstupenky na svadbu, dožijú do novembra, vzhľadom na ich vekovú kategóriu." „Či sa vôbec nevesta dožije." „Vstupné 150 eur, nie div, kyslíkový prístroj je drahý, musí jej ho kúpiť, aby sa mu nevesta nezadrhla počas svadobnej noci." „A to má byť svadba či karneval?" „Zaujímalo by ma, či Božanka vie, že sa beriete?" „Ak by toto celé bola pravda, tak by tá **** potrebovala povolenie od SAV a pamiatkového ústavu, že? Vykopávky a archeologické nálezy sa nemôžu bez ohlásenia presúvať, ani s nimi manipulovať."znejú nechutné urážky na dvojicu. A medzi komentujúcimi sa našli aj takí, čo bez hanby napísali, že tie peniaze pôjdu na nevestin kar.

No okrem veku vyčítajú Jakubcovi aj jeho chuť zarobiť. „Neviete, prečo je na oznámení odfotený s mamou? Či to je taký zvyk na Slovensku?" „Pán Jakubec, vy ste učinený archeológ." „Za peniaze ľudí zaplatí vlastnú svadbu. Jeho nenažranosť po peniazoch prekračuje medze." „Za tvoj koncert by som nedal 0,50 eur. Nie 150 eur za svadbu, sa zobuď."píšu zas ďalší.

Dvojica počas príchodov na OTO. Foto: EMIL VAŠKO

Čo na to všetko hovorí Jakubec? Do nevraživej diskusie sa síce zapojil, ale len preto, aby oznámil, aký je správny postup k zakúpeniu lístkov. „Musíte realizovať objednávku mailom, ktorý bude obsahovať vaše údaje," vysvetľoval spevák, ktorý má na všetky negatívne komentáre jasný názor. „Našli sa aj takí, ktorí urážajú a znevažujú naše rozhodnutie sobáša a môžem Vás ubezpečiť, že máme u ri*i, čo si myslíte. Takže problém je na Vašej strane, nie na našej a my sa tešíme z vašej debility. Na ostatných sa veľmi tešíme," reagoval spevák.