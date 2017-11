EXKLUZÍVNE Peter Kočiš po prevalení rozvodu konečne prehovoril: Prvé slová o najťažšom týždni jeho života!

Víkendová úspešná premiéra muzikálu Mamma Mia! bola veľkým zadosťučinením predovšetkým pre herca Petra Kočiša (52), pre ktorého bol týždeň pred predstavením jedným z najťažších v jeho živote. Pretože sa rozvádza so svojou manželkou Nelou (45), si musel siahnuť na dno svojich síl.

Od prevalenia informácie, že sa sympatický herec Peter Kočiš rozvádza so svojou dlhoročnou manželkou Nelou, ubehol už týždeň. Počas týchto dní ani jeden z manželov s nikým nekomunikoval a všetky okolnosti týkajúce sa ich rozchodu si tak úzkostlivo strážili. Napriek tomu, že vzniknutá situácia bola a stále je pre Kočišovcov náročná, musia ďalej fungovať a naplno sa venovať svojej práci. sHercovi Petrovi Kočišovi krachuje vzťah. Čo povedal o svojom manželstve?

Predovšetkým úspešný herec musel prekonať sám seba a vynaložiť všetky sily na to, aby zvládol odohrať premiéru muzikálu Mamma Mia! na doskách divadla Nová scéna. „Som veľmi spokojný s premiérou. Každý, kto sa bol pozrieť, videl, že je tam obrovský kus práce, či už tanečnej, choreografickej, hudobnej, speváckej,“ pochvaľoval si po premiére s úsmevom na tvári.

Herca prišli na predstavenie podporiť dcéry, sestra a neter. Foto: Emil Vaško

Ten mal aj počas predstavenia, ktoré si očividne užil a to napriek náročným speváckym scénam. „Toto nie je moja prvá inscenácia, kde spievam, takže spev nebol v zásade žiadny problém. Samozrejme, čo sa týka tanečnej zložky, tak tam som sa musel trošku potrápiť,“ dodal. Pri pohľade na Petra Kočiša po predstavení by azda len málokto povedal, že prechádza ťažkým životným obdobím.

„Nemôžem povedať, že by to bolo náročnejšie alebo nenáročnejšie. Určite náročnejšie to bolo skôr organizačne pre mňa, lebo točím momentálne aj veľmi zaujímavý film v Česku, tak-že skôr z časového hľadiska. Sme profesionáli. Musíme zvládnuť oddeliť súkromné veci od tých pracovných. A myslím, že bolo vidieť, že sa mi to darí,“ dodal na záver s tým, že na ďalšie otázky o rozvode odpovedať nebude. Z dostupných informácií sa však vie, že ich vzťah škrípal už dlhodobo.