Dve slovenské herečky sa dourážali priamo pred kamerami: Si sprostá! Vykričala jedna druhej!

Do jojkárskej relácie Všetko čo mám rád prijali pozvanie dve herečky Lucia Siposová a Kristína Greppelová. No v momente sa milé spovedanie zmenilo na urážky. Čo sa medzi nimi vlastne stalo?

V obľúbenej relácii Všetko čo mám rád si po prvý raz sadnú do kresla pre hostí dve ženy. Budú nimi herečky Lucia Siposová a Kristína Greppelová, ktoré si najväčšiu slávu vyslúžili vďaka spoločnému účinkovaniu v seriáli Prázdniny. Hneď v úvode relácie sa moderátor Štefan Skrúcaný dám spýtal, odkiaľ sa vlastne poznajú.

Dve herečky sa pred kamerami dourážali. Foto: TV JOJ

„Môžem ako staršia prehovoriť? Áno, som staršia, už to všetci viete,“ vychrlila energicky Siposová. Do toho jej skočila jej mladšia kamarátka, ktorá si z jej veku tak trochu vystrelila. „Však to aj vidno,“ povedala cez zuby. Tmavovláska to však zobrala s humorom a rýpnutie jej vrátila. „Sprostá,“ dodala. A hoci to na prvý pohľad možno vyzerá, že tieto dámy sú na nože, nie je to tak. Obe herečky sú už dlhé roky skvelé kamarátky a toto podpichovanie robia z lásky. Reláciu uvidíte v piatok večer na Jojke.