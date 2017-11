Druhýkrát tehotná Nela Pocisková a jej partner Filip Tůma šokujú: Po Hektorovi chcú dať dieťatku TAKÉTO meno!

Nela Pocisková (27) nedávno všetkých prekvapila, keď oznámila, že s partnerom Filipom Tůmom (39) čakajú v poradí druhé bábätko. No keďže už ich prvému pokladu dali dosť nezvyčajné meno Hektor, všetci sú už teraz zvedaví, čo príde teraz. A Filip všetkých odrovnal!

Budúci dvojnásobní rodičia prijali dnes pozvanie do markizáckeho Telerána. Tam Nela rozprávala pocity z druhého tehotenstva a pochopiteľne padla reč aj ohľadne mena. ,,Keďže meno Hektor som vyberal ja, viacerí sa smiali, aby som tentokrát výber prenechal na Nelku," smial sa Filip.

Budúci dvojnásobní rodičia Nela a Filip prijali pozvanie do Telerána. Foto: TV Markíza

No vzápätí poriadne šokoval. ,,Keby bolo na mne a bude to dievčatko, volala by sa Xena," spustil smiech Tůma, ktorý si však očividne robil iba srandu. Mať doma Hektora a Xenu, to sa totiž len tak často nevidí. ,,Ja aj keď som začul, že Saganovci dali synčekovi meno Marlon, ani na sekundu ma to nijako nešokovalo ani neprekvapilo," dodal na záver budúci otecko.

Mohlo by vás tiež zaujímať: