Herečka Helena Krajčiová (42) so svojím priateľom Martinom čakajú druhé dieťatko. No kým iné mamičky sa svojimi tehotenskými fotkami rady chvália, ryšavka do tejto skupiny očividne nepatrí.

Druhýkrát tehotná Helena Krajčiová: Zvláštne správanie pri fotení!

Pre Helenu a jej priateľa to bude už druhé spoločné dieťatko. K dcérke Anike im už o pár mesiacov pribudne ďalší člen rodiny. Herečka však stále naplno zarezáva a fanúšikovia ju môžu vídavať na koncertoch kapely Fragile, kde roky pôsobí. Čítajte viac Načisto sa zbláznil? Jakubec chce na svojej svadbe s Božankou vyberať vstupné! Aha, koľko pýta od ľudí! Spomínaná skupina si pred pár dňami spravila novú spoločnú fotku, na ktorej nechýba ani budúca dvojnásobná mamina. No kto by čakal, že sa na nej pochváli rastúcim bruškom, je na omyle. Schovala sa za kolegu Martina Madeja, ktorý jej celé bruško zakrýval obrovskou kyticou narcisov. Jediná fotografia dcéry, ktorú Helena zverejnila. Foto: archív FOTO NÁJDETE V GALÉRII

