Drsná Extrémna premena obéznej Moniky: Šikana, ohováranie a nechutné klebety!

Niet divu, že mladú mamičku občas dobehli depresie. Hoci má Monika (31) len krátko po tridsiatke, jej váha bola na začiatku Extrémnych premien skutočne alarmujúca. Ručička jej ukázala až 133,6 kg, čo jej dali ostatní poriadne vyžrať.

Keď sa Monika pred rokmi vydávala, mala o polovicu menej. V deň svojej svadby vážila totiž len okolo 70 kíl. Stres, ktorý zajedala, život na dedine a štyri deti ju však zmenili na nepoznanie. Pri pohľade do zrkadla tak Monika už roky videla len veľké brucho a nešťastnú ženu, ktorá iba márne spomínala na "starú" chudú Moniku.

Monika má síce len po tridsiatke, no bola poriadne obézna. Foto: tv markíza

A preto, keď jej Maroš prišiel oznámiť, že si ju vybral do Extrémnych premien, nedokázala skryť radosť. V tej chvíli sa totiž videla už na konci svojej 365 dňovej snahy. Predstavila si seba v novom tele a žiarila šťastím. No cesta za novou postavou nebude taká bezstarostná. Hoci sa jej na prvých tréningoch bude dariť, keď príde domov, bude to podstatne ťažšie. Zamestnávať ju budú nielen deti, ale aj domácnosť či sliepky.

Pohľad na váhu ju poriadne znechutil a vydesil zároveň. Foto: tv markíza

Jej nadváha však nerobila starosti len samotnej Monike. Starali sa do nej nielen blízki, ale aj celkom cudzí ľudia. Tí totiž brunetke pravidelne ubližovali a správali sa k nej otrasne. A to všetko len preto, že bola pri tele a za to ju podľa jej vlastných slov odsudzovali. Rovnako neraz si vypočula narážky aj na svoj veľký zadok. „Pre boha živého, ty sa nevidíš? To aké prasa je z teba? Veď musíš mať 150 kíl. Strašne si tučná. Čo so sebou niečo nerobíš? .." znie časť textu, ktorým ju niekto šikanoval v správach! A čo na to mladá mamička? Plakala dva dni! No aby toho nebolo málo, zaskočili ju aj zákerné klebety, ktoré sa začali šíriť - vraj odišla od manžela a nechala ho samého s deťmi!

A ako to celé dopadne? Podarí sa jej nakoniec prekonať samú seba a ukázať neprajníkom, že má na to, aby získala štíhlu postavu? Uvidíte už dnes večer na obrazovkách televízie Markíza!