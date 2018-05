Diváci televízie Markíza zúria: Seriál Oteckovia poriadne zosekajú!

Tento týždeň ostanú diváci televízie Markíza poriadne prekvapení. Každodenná dávka Oteckov sa totiž konať nebude! Čo sa stalo?

O spomínanej zmene sa diváci dozvedeli len pred pár hodinami prostredníctvom sociálnej siete. A to vďaka príspevku, v ktorom televízia informuje, že Oteckov si fanúšikovia budú môcť pozrieť len triktrát do týždňa. V pondelok, stredu a v piatok.

Verným priaznivcom sa to však nepáči a vo svojich kometároch to dávajú aj patrične najavo. „Dúfam, že to nie je kvôli sprostému hokeju, ktorí nikto nepozerá. Na to sú určené športové stanice... a ak to naozaj bude tak, že už od teraz iba 3 časti, tak ma asi porazí, lebo som si na to strašne zvykla," či „Nie! Prečo asi, kvôli hokeju, že? Ale mne Oteckovia vždy zlepšili náladu," pribúdajú reakcie.

Diváci seriál Oteckovia zbožňujú. Foto: Marek Neumahr

A v ďalších odkazoch zas ľudia frfľali, pretože si podľa seriálu nastavili osobný program. „Joooooooj, sprostý futbal. Práve keď tieto dni, ktoré nejdú Oteckovia, tak chodím do kostola a potom si ľahnem a pozerám Oteckov, ale keď v piatok chcem ísť na omšu o 16.00, tak nejdem, lebo idú Oteckovia," alebo „Achhh... Mne sa vždy zlepšil celý týždeň, keď chodili Oteckovia od pondelka do piatka," znajú ďalšie nespokojné kometáre na sociálenej sieti.

Komentár zo sociálnej siete. Foto: Instagram

Ako sa dá predpokladať, dôvodom týchto zmien budú zrejme nielen Majstrovstvá sveta v hokeji, keďže niektorí Slováci dávajú teraz prednosť športu, ale aj dnešný štátny sviatok. Markíza tak zjavne nechce prísť o divákov, ktorí teraz budú s napätím o niekoľko dní dlhšie čakať, ako sa ďalej posunie dej a osudy ich obľúbených hrdinov.

