Diváci neverili vlastným ušiam! Vyhodená Eva z Farmy sa v Teleráne predviedla nechutne vypočítavo!

Medzi najvýraznejšiu postavičku terajšej Farmy patrila rozhodne obdarená Eva Zelníková, ktorú z reality šou nedávno vyhodili. Dôvodom bolo to, že sa tam tajne prepašoval jej frajer. Dnes prijala pozvanie do Telerána, kde povedala niečo, čo viacerých totálne znechutilo.

Eva strávila na Farme dva mesiace. Do reality šou odchádzala s tým, že má doma priateľa a bude mu tam na sto percent verná. No krátko po príchode si padla do oka s Popradčanom Stanom, s ktorým začala tvoriť nerozlučnú dvojku. Dlhé týždne sa tak na farme špekulovalo, že medzi nimi ide o viac ako len o kamarátstvo. A mysleli si to aj diváci. Eva sa k Stanovi zakaždým túlila, trávila s ním všetok čas, vymieňali si zamilované pohľady, dotyky. Všetko to vyústilo až do toho, že do reality šou sa bez vedomia štábu prepašoval jej frajer, za čo Evu nekompromisne vylúčili a musela si zbaliť kufre.

Eva na Farme Stanovi poriadne pobláznila hlavu. Foto: TV Markíza

,,Neberiem to tak, že som prišla o možnosť vyhrať túto reality šou, nakoľko som si bola vedomá, že svoju prácu a biznis nemôžem nechať vyše troch mesiacov bez dozoru. Na Farme som bola dva mesiace, priateľ maôl o mňa starosť a v práci ma už potrebovali," povedala pre portál markiza.sk Eva, ktorá dnes prijala pozvanie do markizáckeho Telerána. A tam sa teda poriadne predviedla. Hoci pred kamerami na Farme nemohla bez Stana žiť, teraz nemala problém ho doslova potopiť. ,,Medzi mnou a Stanom bolo iba kamarátstvo. Určite nič viac. Ja mám svojho priateľa, s ktorým som si to vysvetlila a snažíme sa to dostať do štádia, ako to bolo medzi nami pred Farmou. Človek na Farme sa totiž správa úplne inak, inak tam tých ľudí berie, v bežnom živote my dvaja žijeme úplne odlišnými životmi...," dala Eva patrične najavo, že o Stana by v realite ani len nezakopla. ,,Možno to na kamerách tak vyzeralo, že medzi nami niečo je, ale išlo vyslovene iba o taktiku, aby si ostatní mysleli, že sme silná dvojka," dorazila to v Teleráne Eva. Ak túto jej ,,úprimnú spoveď" pozeral aj Stano, rozhodne sa mu to muselo počúvať veľmi ťažko...