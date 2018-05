Diváci SuperStar zostali po prvom finálovom kole poriadne znechutení a nahnevaní: Namiesto spevu postúpili zadok a prsia!

Aneta síce predviedla perfektnú choreografiu, no v speve dosť pohorela.

Zo SuperStar v nedeľu večer vypadli dvaja Slováci. Medzi nimi aj talentovaný hudobník Richard Chovan. No čo divákov rozzúrilo najviac, bolo to, že namiesto neho v súťaži ostala speváčka, ktorá predviedla skôr trasenie zadkom ako kvalitný spev.

Z desiatky finalistov ostalo už iba osem. Ďalej sa neprebojoval Slovák Dominik Gerda, ktorý v nedeľu nemal svoj deň a odviedol doteraz najslabší výkon. Po piesni, v ktorej nepredviedol to najlepšie, čo v ňom je, ho poriadne zvozila aj porota. Najväčším šokom pre divákov však bolo vypadnutie favorita a skvelého hudobníka Richarda Chovana.







Ten dostal song, ktorý mu vôbec nesadol a hoci doteraz zakaždým zažiaril, porotcovia ho zvozili pod čiernu zem. Naopak, takú súťažiacu Anetu Horňákovú, ktorá pieseň od Beyoncé ako keby iba odrecitovala, vychválili do nebies len za to, že sa na ňu dobre pozeralo. ,,Keď si sa objavila na pódiu, prišli sa na teba pozrieť aj hasiči,“ skonštatovala porota, ktorá narážala na jej ultra kratučké šaty a vrtenie zadku.

Vypadnutie Richarda rozzúrilo viacerých fanúšikov šou. Foto: tv markíza

A aj keď Richardovi fanúšikovia vo veľkom posielali hlasy, väčšiu skupinku ľudí zrejme oveľa viac v ten večer ohúrili sexi zadočky či prsia, ktoré zas prevetrala Adéla Kvitová. ,,Absolútne nechápem, že Richard vypadol. Jeden z najväčších muzikantov za posledný čas. Ale on žiaľ bojoval iba hlasom a nie ženskými prednosťami,“rozčuľoval sa divák Ján.

,,Stále nedokážem pochopiť, prečo je v tom finále Horňáková a Kvitová, tieto dve sa tam nemali dostať a mala vypadnúť jedna z nich miesto Richarda, Richard je muzikant, jeden z tých lepších, čo tam sú!“ napísala Mirka. ,,V Amerike to berú stále ako spevácku súťaž, u nás však ako estrádu. Radšej by som ich chcel počuť poriadne spievať, než aby sa preháňali iba po javisku a krútili zadkami,“zapojil sa aj divák Peter.

,,No ty vole, ako sorry, ale babenku, ktorá tam poriadne ani nespievala, len ri*ou krútila, pošlete ďalej, ale poriadneho muzikanta nie? S takouto speváckou súťažou choďte, viete kam!“ hromžil aj znechutený Igor. Fanúšikov nahnevalo aj to, že porota, ktorá mohla použiť divokú kartu, ju na takého skvelého muzikanta nepoužila...

