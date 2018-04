Diváci SuperStar sa čudovali, kam sa vytratila moderátorka Jasmina a zasypali ju ostrou kritikou: TOTO je reakcia Alagič!

Modelka a moderátorka Jasmina Alagič (29) má za sebou v SuperStar svoje prvé živé vysielanie - semifinále tejto šou. Ešte počas prenosu sa na sociálnych sieťach objavili komentáre na jej výkon. Jedni ju chválili a druhí sa nestačili čudovať, čo tam vôbec robí.

Počas kastingových kôl sa na obrazovkách moderátorka Jasmina ešte neobjavovala. Diváci ju tak prvýkrát mohli vidieť pred troma týždňami v kole s názvom Veľký výber. Včera večer sa pred kamery postavila v prvom živom prenose po boku Leoša Mareša. Diváci ju však mohli vidieť len v úvode šou a potom sa z obrazu takmer úplne stratila a objavila sa iba zopárkrát, napríklad, keď išiel spievať vypadnutý Laco Angyal a ešte pred tým mu televízia odovzdala šek na sumu vyše 50 -tisíc eur, čo sa mu ľudia vyzbierali na lepšie bývanie. Priestor na moderovanie dostával stále iba Mareš. Mnohí diváci, ktorí boli na jej výkon zvedaví, ostali nemilo prekvapení. "Neskolabovala si? Lebo už hodinu som ťa tam nevidel," neskrýval obavy istý fanúšik počas včerajšieho priameho prenosu a takých bolo viac. "Len, prečo ona nedostala žiadny priestor a všetko moderoval tento psycho?" reagoval ďalší divák.

Moderátori Jasmina Alagič a Leoš Mareš. Foto: tv markíza

"Chápem, že nemáte veľa skúsenosti ako moderátorka, napríklad ako Adela Banášová, preto je zbytočné vás kritizovať. Lenže Tina moderovala SuperStar vôbec po prvýkrát. Ona vôbec niečo prvýkrát niečo moderovala. A napriek tomu mala niečo, čo vy nie. A to je cit. To vám chýba a to sa nedá mechanicky naučiť. Keby tam dnes namiesto vás stála Tina alebo Banášová, ani sekundu by sa nevydržali pozerať na Laciho ako sa chveje a plače a hneď by ho stiskli. Tým sa ukáže, že tá osoba má srdce. Toto sa bohužiaľ naučiť nedá. Nie ho objať už z trápnosti, že tam s ním nikto iný nestojí. Prepáčte, ale to nie je jediný dôkaz, kedy sa ukázalo, že na to nemáte," pustila sa do Jasminy nemenovaná diváčka na jej profile na sociálnej sieti Instagram.

"Mechanicky máte reč naučenú dobre. Ale spôsob, akým to podávate, žiadna energia, nadšenie, jednoducho nič. Máte vedľa seba moderátorskú spičku a dnes ste mala možnosť sledovať profesionála. Odporúčam pozorne sledovať. Humorný, profesionalny, veselý, nikdy trápne ticho. Žiadne z mŕtvych vstanie bez citu iba z povinnosti," dodala.







Ľudia krtizujú jej tvrdú výslovnosť

"Len jednu pripomienku k slovenčine, rozumiem, keď sa na západe rozpráva tvrdším spôsobom, ale povedať slová, kde je mäkké ľ úplne tvrdým spôsobom tak, že slovo chvíľa poviete ako chvíla, bez náznaku aspoň trochu mäkkosti, to je teda rana našej slovenčine, ktorú česi práve obľubujú pre jej mäkkosť. Budem rád, ak nabudúce pridáte trochu z toho mäkčeňa, bude to viac lahodiť uchu,"znel komentár od ďalšieho fanúšika Jasminy.

"Ďakujem veľmi pekne za takúto konštruktívnu kritiku, úplne sa s tým stotožňujem a urobím maximum, aby to bolo lepšie," reagovala v zápätí Alagič. No, objavili sa aj takí, ktorí z jej výkonu boli nadšení. "Si dobrá, ide ti to, teším sa, máme novú krásnu moderátorku, držím palce, Jasmina,"napísala istá Beáta. Nuž, veríme, že táto brunetka dostane viac príležitosti už najbližšiu nedeľu, kedy o postup do finále zabojuje v druhom semifinále desať dievčat.