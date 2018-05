Ďalšie tehotenstvo v šoubiznise: Herečka z jojkárskeho seriálu je tehotná!

Ďalší babyboom v šoubiznise. Hviezda jojkárského seriálu Pravá tvár Monika Horváthová je tehotná. Na vytúžený okamih sa sympatická herečka pripravuje so svojím priateľom hercom Matejom Marušinom.

Čakajú prírastok.​ Moniku Horváthovú si diváci pamätajú ako Viku zo seriálu Pravá tvár a z viacerých českých filmoch. No v najbližšom období si herečka bude musieť dať od natáčania pauzu. Spolu s priateľom Matejom čakajú dieťatko.

Monika Horváthová čaká dieťatko. Foto: tv joj

Túto skvelú správu sa Monika dozvedela počas návštevy svojej kamarátky vo Viedni. Krátko nato prišla za Matejom, ktorý mal tesne pred predstavením, a oznámila mu radostnú novinu. "Došla tam za mnou a povedala mi to. Môžem povedať, že to bolo prvé predstavenie v mojom živote, z ktorého si nič nepamätám," prezradil herec na webe Joj.sk, ktorého správa poriadne zaskočila.

Matej Marušin. Foto: Facebook

Aj keď Matej zo začiatku nevedel, ako má zareagovať, dnes sú spolu s Monikou najšťastnejšími ľuďmi. "Čakáme uprostred leta, žeby to mohlo prísť. Monika je už na dovolenke, za sebou má posledné predstavenie. Nejakým spôsobom to budem musieť ťahať ja a nejako sa toho nebojí. Ide o to, aby bolo dieťa zdravé," dodáva hrdý Marušin.

VIAC FOTO NÁJDETE V GALÉRII: