Ďalší útok na Daru Rolins! Prečo odrazu toľko nenávisti? Aha, čo jej vykričala ďalšia žena pri fotke s dcérou Lolou!

Speváčka Dara Rolins (45) sa najnovšie pochválila fotkou s dcérou Lolou (10). A opäť sa našla žena, ktorá jej k záberu napísala poriadne drsné slová, ktoré by vytočilo každú ženu.

Len pred pár dňami pocítila Dara zo strany neznámej ženy obrovskú nenávisť. Speváčka sa totiž pochválila na Instagrame polonahou dráždivou fotografiou a práve ňou pobúrila ženu, ktorá svoju vlastnú nespokojnosť pretrasformovala do slov, ktorými by ranila každú ženu. "Ja nemám čo závidieť, ja som schopná svojmu mužovi porodiť deti," napísala k Darinej fotke. "Máš nejaký hlbší dôvod urážať ma? Čo sa je*eš do vecí, o ktorým vôbec, ale vôbec nič nevieš? Že sa nehanbíš ty, mama od detí šliapať po tak tentkom ľade, ako je rodenie detí a materstvo," vynadala jej vytočená Dara.

Tento záber nedávno vytočil neznámu ženu na Instagrame. Foto: Instagram

Od tohto incidentu však prešlo len pár dní a do Dary sa začala navážať ďalšia žena. Speváčka totiž zverejnila milú fotku s dcérou Lolou, na ktorej sa obe šťastne smejú. ,,V našom systéme potešení hraje úsmev dosť zásadnú úlohu a preto je dobre s ním nešetriť. Ráno ani večer, nikdy ho nie je dosť," napísala k záberu. A pod ním sa za krátku chvíľu objavil poriadne čudný komentár. ,,Je kopec žien, ktoré majú krásne deti. A z týchto príspevkov je mi smutno. Nemá Dara nejaký problém?"reagovala na fotku Helena, ktorá týmto rozzúrila všetkých fanúšikov Dary. ,,To ty máš problém!" ,,Nechápem, to ako myslíte? Asi som dement. Aký problém vyčítate z fotky, kde sú dve krásne dievčatá s úprimným úsmevom?" reagovali ľudia. A reakcia Dary? Červné srdiečko.

Najnovšie neznámu ženu vytočil tento milý záber. Foto: Instagram D.R.







