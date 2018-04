Ďalší MEGAŠKANDÁL v SuperStar: TOHTO mladého finalistu načapali na hraniciach s DROGAMI!

Tohtoročnú ôsmu sériu SuperStar sprevádza škandál za škandálom. Najprv vulgárne hodnotenie Kataríny Knechtovej, potom jej nechutné sexuálne poníženie mladého súťažiaceho a teraz vyplávalo na povrch, že jeden zo súťažiacich má za sebou problémy s drogami!

Len pred pár týždňami fanúšikovia šou neriešili nič iné iba to, ako porotkyňa Katarína Knechtová do špiku kosti urazila mladého súťažiaceho nechutnou poznámkou o sexe. ,,Ty si prototyp speváka, ktorý nemá cit a obávam sa, že nebudeš dobrý ani v posteli, keď takto spievaš. Ďakujem,“ šplechla mu do tváre.

Netrvalo však dlho a je tu ďalší škandál. Tentoraz ho však nemá na konte žiadny z porotcov, ale súťažiaci Tomáš Karlík. Ako sme sa totiž dozvedeli, v auguste 2016 prežil búrlivejšie obdobie. Skúšal rôzne veci a medzi nich patrí aj experimentovanie s drogami. Zohnal si LSD a išiel za svojimi kamarátmi na akciu na Slovensko.

Porota šokujúce informácie o finalistovi vôbec netušila. Foto: tv markíza

Bolo to niekedy večer, keď ho zastavili colníci na Slovensku a urobili veľmi dôkladnú prehliadku auta, pri ktorej LSD našli. Vzali ho na policajnú stanicu, prebehol výsluch a vyviazol s podmienkou. „Je to zážitok, na ktorý nikdy nezabudnem. Už len z toho dôvodu, že teraz mi to slúži ako varovanie pre seba samého. Mrzí ma, že sa to stalo, ale minulosť už nezmením,“ reagoval na to nádejný spevák.







