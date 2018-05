Dalibor Janda šokuje: Tento ZÁKAZ na jeho koncertoch fanúšikov zrejme nepoteší!

Spevák Dalibor Janda nedávno oslávil 65. narodeniny, ku ktorým zorganizoval veľký koncert. Na ňom však zažil poriadne nepríjemných fanúšikov a po tejto skúsenosti dospel k zásadnému rozhodnutiu.

„Chcel by som mojim fanúšikom odkázať: Rád vás uvidím na koncertoch, budem rád, keď si so mnou zaspievate. Ale nepite pri tom alkohol, dajte si ho potom,“ vyhlásil Dalibor. „Na mojej oslave 65-ky v Lucerne sa partia, čo pila, takmer pobila! A to naozaj nechcem vidieť. Prekáža mi to,“ spresnil spevák, ktorý je známy tým, že je abstinent.

„Sám nepijem a nefajčím a nemám to ani rád. Na mojich koncertoch sú potom jedinci, ktorí sa opijú a pokrikujú. Pesničku Hurikán hráme vždy na záver a oni kričia jej názov už od začiatku. A vždy sú to tí, čo sa pripijú. Takže ich prosím, aby nepili,“dodal v rádiu Frekvence 1.