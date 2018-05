Čudné správanie Petry Vajdovej: Pred liečením v zahraničí spravila RADIKÁLNU VEC!

Okolo Petry Vajdovej (33) je v poslednom období pomerne rušno. Najväčší škandál nastal minulý rok v auguste, keď ju policajti načapali, ako šoférovala opitá a namerali jej až 2,4 promile. Po tomto prešľape si zrejme uvedomila, že nie je všetko v poriadku a pustila sa do boja s alkoholom. Herečka totiž už tri týždne podstupuje odvykaciu liečbu na zahraničnej klinike. Nám sa podarilo zistiť, že ešte pred týmto rozhodnutím urobila jeden vážny krok.

Petra Vajdová ani zďaleka neprežíva dobré obdobie. Všetko sa to začalo približne pred dvoma rokmi jej románikom so slovinským režisérom Diegom de Breom, ktorý však nemal dlhé trvanie. Herečku to vtedy poriadne zobralo a nevedela sa s tým dlho zmieriť.

Po tom, ako ju policajti v auguste 2017 chytili, keď šoférovala pod vplyvom alkoholu, celú jej situáciu to ešte viac skomplikovalo. Napriek tomu, že vtedy bola odhodlaná ďalej účinkovať v Let’s Dance, ktoré odštartovalo v septembri 2017, po zranení, ktoré sa jej stalo na tréningu, musela zo šou odstúpiť. Divadlo jej upravilo plán predstavení a Petra sa zotavovala zo zranenia nohy v kruhu rodiny.

Dom, v ktorom mala herečka kúpený byt. Toho sa však na konci roka 2017 zbavila. Foto: Vlado Benko jr

Po pár týždňoch práceneschopnosti sa vrátila na divadelné dosky. Ešte na konci minulého roka sa však rozhodla pre dôležitý krok. Svoj byt v bratislavskej Vrakuni totiž predala a od decembra v katastri nehnuteľností už viac nesvieti jej meno. Čo ju k tomu viedlo, nikto nevie, no útočisko potom našla u svojich rodičov neďaleko Bratislavy.

Vyzerá to tak, že peniaze z predaja nehnuteľnosti hneď aj pravdepodobne zužitkovala. Vajdová totiž nabrala odvahu pustiť sa do boja s alkoholom a pred necelým mesiacom nastúpila na odvykaciu kúru. Herečka tak peniaze z predaja mohla využiť práve na svoju liečbu, ktorú sa rozhodla absolvovať za hranicami Slovenska.

Herečka má na nejaký čas pauzu od divadla. Foto: snd

„Petra je približne už tri týždne na liečení v zahraničí. Rozhodla sa, že bude bojovať so závislosťou od alkoholu a so zdravotnými problémami. Mala by tam zotrvať približne tri mesiace. V predstaveniach ju zastúpia jej herecké kolegyne,“prezradil nám zdroj z divadla. Všetci fanúšikovia teraz stoja za ňou, na diaľku ju podporujú cez sociálne siete a dúfajú, že talentovanú herečku čoskoro uvidia naspäť v Národnom divadle, kde doslova exceluje v niekoľkých hrách.