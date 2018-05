Čo všetko sa udialo v našom šoubiznise: Majeský ako z tvrdého po*na či románik Rytmusa a Jasminy!

Prinášame šoubiznisové novinky a pikošky zo života domácich a zahraničných celebrít, ktoré sa udiali za posledný týždeň. Buďte v obraze, aby vám nič neušlo!

Rytmus randí s Jasminou Alagič

To, že raper Patrik Rytmus Vrbovský (41) a Dara Rolins (45) išli od seba, je informácia stará ešte len pár týždňov. No teraz vyplávali na povrch nové správy o tom, že Patrik mal zaloviť v najvyšších vodách súčasného šoubiznisu! Spevákovi učarovala moderátorka SuperStar Jasmina Alagič (28), s ktorou sa pozná už dlhší čas, no ich vzťah nabral na obrátkach len nedávno.

V aute na benzínke si vymieňali nežné dotyky. Keď sme sa pokúšali spojiť s brunetkou, do uzávierky nám nedvíhala telefón. „Obaja sú dobrí priatelia,“prezradila nám moderátorkina manažérka Gabriela Drobová. „Rytmus Jasminu podporuje v rámci moderovania SuperStar, pretože sám v tejto šou pôsobil ako porotca,“ dodala Drobová. Je teda iba otázkou času, kedy obaja vyjdú s pravdou von.

Spevákovi učarovala moderátorka SuperStar Jasmina Alagič (28), s ktorou sa pozná už dlhší čas, no ich vzťah nabral na obrátkach len nedávno. Foto: Emil Vaško / archív

Sex ako z porna

Gabriela Marcinková (30) a Marek Majeský (45) v markizáckych Milenkách predviedli najpikantnejšiu sexuálnu scénku. Herečka bola v polohe odzadu a spolu si užili poriadne drsný sex. Ako takéto scénky zvládajú herci?

,,Neznášam to. Je to daň za to, že chcem robiť túto prácu. Sama to obdivujem na tých hercoch, že to vedia zahrať. Ja sa totiž neobliekam ani výstredne a nikdy som ani nechcela pôsobiť extravagantne a odhaľovať sa viac, ako treba. Vo mne je niečo také, že chcem byť čo najnenápadnejšia, a tak sú tieto scény pre mňa vždy výzva,“reagovala Marcinková. A Majeský? ,,Keďže som absolvent VŠMU odbor herectvo, ku všetkým hereckým scénam sa snažím pristupovať profesionálne.“

Gabriela Marcinková (30) a Marek Majeský (45) v markizáckych Milenkách predviedli najpikantnejšiu sexuálnu scénku. Foto: tv markíza

Vráti sa ABBA na scénu?

Skupinu ABBA pozná celý svet. Švédski hudobníci ukončili svoje pôsobenie v roku 1982, no teraz sú späť! Hoci len kvôli jednému projektu, no ak by si to rozmysleli a na pódiá by sa znova „vrhli“ naplno, mohli by dobre zarobiť. „Ak by sa definitívne vrátila na scénu, mala by šancu zarobiť vyše miliardy eur. Bola by to najveľkolepejšia vec v hudobnom priemysle v histórii,“ povedal hudobný odborník Jonathan Shalit portálu Mirror Online.