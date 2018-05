Čo ide moderovať erotickú reláciu? Barmošová poburuje vyzývavými fotkami!

Jojkárka Lucia Barmošová (35) si v poslednom období poriadne užíva. Reč je o obliekaní vyzývavých outfitov a cvakania sa v sexi pózach. Ako napríklad aj teraz, keď v utorok prišla do práce nahodená tak, ako keby išla moderovať erotickú reláciu!

V mnohých zahraničných televíziách sú moderátori hlavného spravodajstva ľudia so šedinami, ktorí majú svojím vyšším vekom a skúsenosťami vzbudovať dôveru. A hoci aj 35-ročná Barmošová patrí k jojkárskym profesionálom, čoraz viac sa začína odhaľovať. Na internete totiž zverejňuje fotografie, ktoré k jej serióznemu pracovnému zaradaniu akosi nepasujú.

V apríli napríklad potešila priaznivcov pikantnou snímkou v bielom uteráku. A takto oblečená, resp. vyzlečená sa vystrčila do hotelového okna! „Ráno v Ríme. V mojom obľúbenom meste," napísala jojkárka, ktorú začali muži prosiť o foto spredu...

Jojkárka prekvapila týmto záberom. Na hotelovom balkóne zapózovala iba v bielom uteráku. Foto: Instagram L. B.

Netrvalo však dlho a prišiel ďalší bonus. Po pár dňoch pustila svojich fanúšikov rovno do kúpelne! „Konečne doma po celom dni," okomentovala Lucia jeden zo svojich najnovších záberov, ktorý vďaka moderátorkinej zvodnej póze a skromnému zvršku necháva pánov fantazírovať - či má alebo nemá podprsenku.

Anketa Čo si myslíte o Barmošovej sexi fotkách? K serióznej moderátorke sa to nehodí 70%

Je to jej vec, keď sa chce takto prezentovať 30% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

A teraz sa odviazala opäť. Zo skrine vytiahla ultra krátke šaty a obula si zvodné sandálky so šnurovaním až po kolená. Samozrejme, s takýmto stylingom sa hneď aj pochválila. „Pracovný sviatok," napísala jojkárka k fotografii, ktorá vyvolala hotový ošiaľ. Mnohí, hlavne mužskí fanúšikovia, sa potešili. „Luca, a to v robote chodíš len tak v ručníku zabalená?! No, ale veď sa neondej, keď si tak moderná, a poteš už svojich skalných nejakým plagátom z pánskeho časopisu!" znie jeden z komentárov a v ďalšom ju napríklad prosili, aby večer moderovala postavená, bez stoličky.

Treba však uznať, že hoci je Lucia skutočne krásna žena, takéto verejné odhaľovanie a dráždenie fanúšikov by mohla radšej prehodnotiť. K serióznej moderátorke to príliš nejde...

