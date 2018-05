Česká speváčka Ilona Csáková od základov zmenila svoje priority: Prečo definitívne prestala bojovať s kilami?

Prvýkrát sa speváčka ILONA CSÁKOVÁ (47) na pódium postavila, keď mala deväť rokov. Neskôr sa však na chvíľu odmlčala, no v týchto dňoch pokrstila svoje nové CD. Uvažovala nad koncom svojej kariéry? Čoho sa v živote najviac obávala a prečo konečne prestala riešiť svoju váhu?

Len pred pár dňami vám vyšlo nové CD s názvom Pořád jsem to já. O čom je?

Toto CD som si darovala ako darček k mojim 32 rokom, ale ako speváčky na scéne. V albume si každý nájde to svoje. Obsahuje nielen nové piesne, ale aj staré, ktoré každý pozná. Napríklad Tornero či Proč mně nikdo nemá rád. Osobne som však veľmi rada piesni Pláč, ktorú som naspievala s Karlom Gottom a splnila som si tak svoj sen.







V jednej piesni spievate o tom, že ste sa zaregistrovali na sociálnu sieť Instagram, a teda už aj vy ste, ako sa hovorí „in“.

Presne tak. Zaregistrovala som sa minulý rok na jeseň na Instagram, aby som šla s dobou a bola in. Zistila som totiž, že je to nevyhnutnosť.

Keďže ste na scéne už viac ako 30 rokov, na konte máte obrovské množstvo piesní a videoklipov. Keď si ich tak spätne pozriete, nehanbíte sa za niečo? Napríklad za svoj účes alebo tanečné pohyby?

Je pravda, že dnes sa už klipy točia úplne inak, ale nemám problém si pozrieť ani moje staršie klipy, pretože to beriem s humorom. Zasmejem sa, zaspomínam si a to je tak všetko. Nemôžem teda povedať, že by som sa za niečo hanbila. Život treba vnímať tak, ako plynie. Som šťastná žena, pretože sa mi podaril môj najväčší sen, a to je mať deti a založiť si rodinu.

Doma si aj pospevujete svoje piesne? Máte to dovolené?

To je dobrá otázka, či to mám dovolené (smiech). Človek si stále musí piesne prespevovať. Či už staré, alebo nové. Pravdou však je, že vtedy musím byť doma sama, pretože ak mám byť úprimná, tak moji synovia nevyžadujú koncert ešte aj doma. Takže ak si začnem pospevovať doma, tak hneď mi povedia, či by som radšej nemlčala (smiech). Vedia však, že je to moja profesia, že som speváčka, tak občas musia akceptovať, že musím trénovať doma.

Nikdy ste neuvažovali nad tým, že so všetkým seknete?

Samozrejme, že som mala aj takéto myšlienky v hlave, ale myslím si, že ak človek naozaj miluje svoju prácu, tak by mal nad takýmito úvahami zvíťaziť. Pretože, ako sa hovorí, čo ťa nezabije, to ťa posilní.

V živote ste sa v láske niekoľkokrát sklamali, ale napokon ste našli toho pravého, ktorého ste si vzali za muža. Mali ste už však 38 rokov. Nemali ste strach, že to už nikdy nepríde a váš sen o rodine si nesplníte?

Áno, mala som obavy, že to všetko už nemusím stihnúť tak, ako som si to plánovala, ale stihla som to a som šťastná. Radek je úžasný a ja som si stopercentne istá, že je to ten pravý muž.

České médiá vás označujú za kráľovnú „jojo efektu“. Ako to vnímate?

Tak je pravda, že po deťoch mi zostalo 10 kíl navyše, ale už s nimi nebojujem. Tri kilá hore-dole, neriešim to už vôbec. S deťmi sa mi totiž vymenili priority a hovorím si len to, aby sme boli zdraví, šťastní a mali sa radi. Časy, keď ma médiá pretriasali, či som schudla, alebo pribrala, sú už preč. Priznávam však, že mám za sebou niekoľko diét, ale jedlo mám veľmi rada a ešte radšej varím.

