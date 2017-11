Česká Popoluška Libuša Šafránková: Po vážnej chorobe, konečne na scéne!

Česká slávna Popoluška Libuše Šafránková (64) mala predčasného Ježiška. Nadabovala audioknihu Princ Mamánek, kde získala úlohu kráľovny. Pre herečku je to aspoň určitá satisfakcia, keďže film sa nakoniec pre nedostatok peňazí zatiaľ nenatáča.

Libuše Šafránková sa po ťažkej chorobe vracia do práce.

Keď herec Jan Budař (40) vytvoril scenár k filmu Princ Mamánek, v ktorom mal byť režisérom. Postavy kráľovny a kráľa písal na telo Libuške a jej manželovi Josefovi Abrhámovi.

„Tak veľmi se teším na natáčanie, bude to moja prvá práce potom, čo som sa vrátila z nemocnice,“ povedala pred rokom radostná Šafránková, ktorá prekonala veľmi ťažkú a náročnú rakovinu pľúc.

Libuša Šafránková s manželom Josefom Abrhámom. Foto: PROFIMEDIA.SK

Lenže Budař nakoniec na film nezohnal peniaze, a tak z toho zišlo. „Je mi to veľmi ľúto, že film nebude. S manželom sa nám scenár veľmi páčil, keď s nápadom Honza prišiel k nám domov. Okamžite sme súhlasili. Teraz nám neostáva nič iné, len dúfať, že sa peniaze nájdu. Bola by to škoda, toto nenatočiť," komentovala situáciu v českom Aha! Libuška.

To však ešte netušila, že Budař sa len tak nevzdá. Scenár prepísal na knihu, ktorú ilustroval, a rozhodol sa pre jej audio podobu. Dielo mu nadabovali všetci, čo vo filme mali pôvodne aj hrať. Na čele s kráľovnou Šafránkovou, kráľom Abrhámom, princom Budařom a rytierom Ondřejom Vetchým. Pre herečku to bola prvá práca po boji so zákernou chorobou. Libuška, len tak ďalej!