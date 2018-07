Česi sa na zamilovanom Rytmusovi výborne zabávajú: TAKTO ho ešte nikto nezosmiešnil!

Rytmus (41) ešte donedávna patril k ľuďom, ktorí si súkromie prísne strážia. No odkedy je až po uši zamilovaný do Jasminy (28), zo svojich striktných zásad povolil. Na sociálnych sieťach mladej brunetke vo veľkom vyznáva lásku, čo si všimli nielen ich fanúšikovia, ale aj kritici.

Darčeky, ruže, výlety, vyznania, spoločné fotografie. Okolo týchto vecí sa momentálne točí život známeho rapera, ktorý až doposiaľ pôsobil ako poriadny drsňák. No teraz pomaly nie je dňa, kedy by na jeho profile nepribudol nejaký citový výlev alebo romantický záber.

Jasmina Alagič a Rytmus sa zahŕňajú vyznaniami. Foto: instagram

A hoci mnohí ľudia Jasmine a Rytmusovi prajú, nájdu sa aj takí, ktorí sa na tom už zabávajú. Reč je napríklad aj o známej Češke Markéte, ktorá si do rapera takto kopla: „Takto to dopadá, keď sa chlapovi mozog presunie do nohavíc. Doposiaľ mal Rytmus povesť svojrázneho týpka, ktorý si chráni súkromie a nepovažuje za potrebné ho ventilovať von. Ale s novým vzťahom prišla zmena..." píše sa na profile Markéta dráždi celebrity. Na stránke Markéty Reinischovej, ktorá nemá problém skritizovať hocikoho, a to bez servítky.

Robí tak často aj vo videách, ktoré točí pre Blesk a aj za tento príspevok získala množstvo súhlasných komentárov. „... Rytmus má potrebu všetko všetkým povedať, ukázať a všetko doplniť motivačnými „plky" o šťastí, láske, nenávisti, utrpení... Bohužiaľ, je to stále to isté dokola. No, snáď mu skoro trenky vychladnú," zabávala sa ďalej.

