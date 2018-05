Celebritný kaderník Paviel miluje úsporné slipové plavky: Iné nosiť nebudem, nemám sa za čo hanbiť!

Celebritný kaderník PAVIEL BENDLER (33) drží krok s módou. Potrpí si nielen na vizáži, ale aj na najnovších trendoch a módnych vychytávkach. A keďže leto je už za rohom, pýtali sme sa Paviela, aký je momentálny trend medzi pánskymi plavkami. Pretože on zásadne pózuje len v takých, ktoré viac odhaľujú, než zahaľujú.

Nie je žiadnym tajomstvom, že Paviel patrí medzi celebrity, ktoré si potrpia na svojom zovňajšku. Neupraveného by sme ho v spoločnosti rozhodne nestretli. Kaderník taktiež patrí k tým, ktorí pravidelne na svoju sociálnu sieť pridávajú fotografie a informujú tak svojich fanúšikov o tom, čo robia a kde sa nachádzajú.

A odkedy vyšli prvé slnečné lúče, Bendlerovi na Instagrame naskočilo hneď niekoľko fotografií, v ktorých ukazuje svoje vymakané opálené telo. Každému však do očí udrú plavky, v ktorých pózuje pri bazéne. Hoci sú vždy inej farby, strih je rovnaký. Je toto naozaj trendy?

Miluje módu a na svojom zovňajšku si vždy potrpí. Foto: instagram P. B,

„Slipovité plavky sú jednoznačne „in.“Keď si pozriete každú jednu kolekciu svetoznámych značiek, nebavme sa teraz o druhotriedových značkách, tak tie preferujú práve takýto strih. V nich vynikne mužské telo. V niektorých kolekciách sa vyskytujú aj šortkovité plavky, no dlhšie, po kolená, sa vyskytujú veľmi málo. A práve tieto sú u mnohých mužov veľmi obľúbené, čomu nerozumiem, pretože v nich musí byť teplo a opálení sú potom len od kolien dole. Navyše mnohí v nich chodia nielen na pláž, do práce či reštaurácií, ale dokonca aj na rande. Neviem, čo je to za móda a ani neviem, odkiaľ to vlastne prišlo,“povedal Paviel.

Nie sú to plavky pre každého

Kaderník zároveň uznal, že slipovité plavky, aké preferuje on, nie sú pre každého a zároveň tvrdí, že aj muži by mali odhodiť zábrany a nebáť sa ukázať ani v úsporných plavkách. „Prečo by len ženy stále mali ukazovať prsia v najsexi pózach? Prečo aj muži nemôžu ukázať to, čo majú? Sme predsa rovnocenní. Ja sa napríklad nemám za čo hanbiť. Ak budem starý a budem mať zlú postavu, tak aj ja si potom dám konzervatívnejšie plavky, ale zatiaľ som mladý a nemám sa za čo hanbiť,“uzavrel celebritný kaderník Paviel.