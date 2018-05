Bukovský sa poriadne rozohnil: TOTO je barbarstvo páchané na tráviacom systéme! A naložil aj fetišistom a šamanom...

Igor Bukovský, ktorý pravidelne rozdáva rady o zdravej výžive, si najnovšie posvietil na obrovskú chybu v stravovaní! V jednom z najnovších rozhovorov sa dokonca tak rozohnil, že použil slová ako: „barbarstvo páchané na svojom tráviacom systéme"! O čom hovoril?

Bukovský sa delí so svojimi názormi na stravovanie nielen v Teleráne Markízy, ale aj v knihách či rôznych rozhovoroch. A najnovšie sa na Slovákov usmieva z obálky letáku pre istú sieť supermarketov a potravín. No a ako to už u neho býva zvykom, servítku pred ústa si rozhodne nedával. Chybu mnohých ľudí pomenoval priamo.

Bukovský je v Teleráne častým hosťom. Foto: TV Markíza

„Jedenie v strese je skratkou k problémom s potravinami a trávením. Hltavé jedenie, zapíjanie každého sústa tekutinou, časté jedenie - to je barbarstvo páchané na svojom tráviacom systéme," vysvetľoval expert na výživu pre Fresh a vzápätí vyrátal, akých ďalších chýb sa dopúšťame v stravovaní najčastejšie.

„K dvom základným chybám patrí 1) ignorancia = „Je jedno, čo budem jesť!" - takto sa môžu správať ľudia vtedy, ak nemusia platiť za svoju liečbu priamo zo svojho vrecka a 2) fetišisti a šamani = „Musím dodržiavať všetky najnovšie trendy v stravovaní, skúšať všetky diéty a všetky zázračné potraviny!" rozhorčoval sa odborník v spomínanom rozhovore.