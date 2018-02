V českej Show Jana Krausa (64) býva vždy poriadne veselo. A v stredu večer k tomu prispel aj skvelý hudobník Ondřej B. Gregor (35), ktorý na moderátorovi predviedol, ako doma masíruje svoju manželku, modelku Taťánu B. Gregor (30).

Brzobohatý poriadne zaskočil Krausa: To, čo stváral v jeho šou, ešte nikdy nezažil!

U Krausa žiadna téma nie je tabu. Pravidelne sa so svojimi hosťami rozpráva o politike, športe, práci či o ich súkromí. A nebolo to inak ani pri Ondřejovi. Ten prezradil, aké hry praktizuje doma so svojou manželkou na spestrenie vzťahu.

Ján Kraus Foto: Emil Vasko

Keď prišli k téme erotická masáž, hudobník neváhal, postavil sa a moderátori na vlastnej koži ukázal, čo mal na mysli. Krausa zaskočí iba máločo, ale keď ho Brzobohatý začal masírovať a hladkať po pleciach, na jeho tvári bolo vidieť, že mu to práve trikrát príjemné nie je. Či to doma vyskúša na svojej manželke Ivane Chýlkovej, je otázne.

