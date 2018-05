Bruchala zverejnil súkromnú foto: Čo robil s Lajčákom v Amerike? Pavel Bruchala Foto: Dobré ráno, TV JOJ,

Bývalý moderátor Pavel Bruchala (40) sa už niekoľko rokov intenzívne venuje práci profesionálneho cestovného agenta. Najnovšie ho spolu s jeho klientom zavialo do USA, konkrétne do New Yorku. Tam ho prijala veľmi dôležitá osoba.

Konkrétne slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, ktorý v New Yorku v súčasnosti šéfuje 72. Valnému zhromaždeniu OSN. Popri pracovných povinnostiach však nezabúda ani na svojich krajanov, a tak preňho nebol problém na chvíľu sa na pôde OSN stretnúť aj s Bruchalom. Ten si tento moment naplno vychutnal a s Lajčákom sa pochopiteľne aj odfotografoval. Predsa len, takéto stretnutia sa nedejú každý deň.



