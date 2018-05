Celé Česko zasiahla včera večer veľmi smutná správa! Obľúbený zabávač a hviezda Fešákov Josef Mladý († 63) navždy odišiel. A jeho skon zarmútil nielen najbližšiu rodinu či širokú verejnosť, ale aj kolegov. Jeho dlhoročný kamarát a parťák Josef Alois Náhlovský (68) opísal svoje prvé pocity, z ktorých cítiť obrovskú bolesť...





Moderátor a herec Josef Mladý sa narodil v Ústí nad Labem v roku 1955. Do povedomia divákov sa dostal predovšetkým vystupovaním vo dvojici s Josefom Náhlovským. Od polovice 80. rokov sa objavoval na obrazovke, vlani si zahral dokonca v komédii Špindl a hosťoval v relácii Tajemstí těla.

Žiaľ, už nám na neho zostanú len spomienky a archívne videá. Informáciu o smrti Josefa Mladého zverejnil jeho dlhoročný priateľ Petr Berounský. „Priatelia, kamaráti a milovníci Fešákov, mám veľmi smutnú správu. Dnes nás opustil Josef Mladý. R.I.P.,“uverejnil v nedeľu večer. „Viac neviem. Bol dlhšiu dobu chorý,“upresnil. Čo presne bolo príčinou smrti? To verejnosť zatiaľ nevie. Hovorí sa však, že išlo o rýchlu a náhlu smrť. Jediné, s čím až doteraz bojoval, bola cukrovka. Ďalšie zdravotné problémy známe nie sú.

Josef Mladý Foto: archív

Táto smutná udalosť zasiahla aj Mladého nerozlučného kamaráta a kolegu Josefa Aloise Náhlovského. „Áno, bohužiaľ, je to pravda. Dozvedel som sa to pred pár desiatkami minút. Pepa bol dlhodobo chorý. Prepáčte, nemôžem o tom hovoriť, bol to môj blízky kamarát, spolupracovali sme spolu viac ako tridsať rokov. Je to pre mňa hrozné ťažké o tom hovoriť. Nehnevajte sa...." povedal zlomený Náhlovský pre týždenník Sedmička.

Josef Náhlovský smúti za priateľom. Foto: blesk.cz

Nielen diváci, ale aj fanúšikovia sympatického zabávača sú v slzách. Na jeho pamiatku sa na sociálnej sieti objavili desiatky trúchliacich odkazov.