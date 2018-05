Bolestivé spomienky Mariána Labudu na jeho slávneho otca († 73): Rozplakal sa pred kamerami!

Na začiatku roka celé Slovensko i Česko zasiahla smutná správa, keď zomrel herec Marián Labuda († 73). Ten skonal krátko po tom, ako vyšiel zo svojho domu v Borinke a chcel nastúpiť do auta. Jeho syn Marián Labuda ml. (44) sa doteraz z toho nepozviechal a spomienka na neho mu opäť vtisla slzy do očí.

V zábavnej šou Všetko, čo mám rád bude dnes jedným z dvoch hostí aj herec Majo Labuda. Toho v januári navždy opustil jeho otec Marián. Počas celej relácie nepadla zmienka o jeho otcovi. Tesne pred koncom, keď prišla na rad téma Moja osobnosť, sa moderátor Štefan Skrúcaný tejto témy zľahka dotkol.







Aj na ňom však bolo vidieť, že citlivú vec veľmi nechce otvárať. „Majo, my všetci vieme a tušíme, že takou tvojou osobnosťou je aj tvoj otec. A nielen tvojou, ale aj nás všetkých. Taká možno spomienka na otca... možno... cez pesničku...?“povedal Skrúcaný. Labuda ml. po týchto slovách v momente zosmutnel.

Majo Labuda (vpravo) poslal otcovi pozdrav do neba. Foto: tv joj

Milovanému otcovi sa napokon rozhodol venovať pieseň do neba. „Otcova obľúbená pesnička bola veľmi pekná – Tichá voda do Dunajka padala. Ja som to ešte nikdy nespieval, ale môžem. Ako spomienku,“ povedal Labuda ml. Skladbu zaspieval naozaj precítene a všetci v štúdiu mali slzy na krajíčku.

