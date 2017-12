Bičan sa po 11 rokoch ROZVÁDZA! Toto je jeho mladá MILENKA, pre ktorú opustil manželku! Máme exkluzívne zábery!

Dnes sme priniesli exkluzívnu informáciu o tom, že ženatého Andreja Bičana (42) sme načapali v Jasnej s mladou kráskou. Nám tvrdil, že je to kamarátka. No ako sám pred chvíľou priznal, je to jeho priateľka a s manželkou sa po 11 rokoch rozvádza!

Dnes sme ako prví priniesli exkluzívnu tému, že ženatý Andrej Bičan trávi chvíle v Jasnej s mladou kráskou. „Som sám. S Igorom som vlastne, čo to trepem. (Herec Igor Krempaský, pozn. red., ktorý tam prišiel už v piatok a Bičan až v sobotu.) A zajtra sa idem lyžovať s Rasťom Sokolom, s Igorom, s Martinom Nikodýmom a je tu ešte aj Keanu Reeves. Príde vrtuľníkom a vystúpi na Chopku,“ vtipkoval Bičan, ktorému sme preto položili priamu otázku, že sme si všimli, že okrem menovaných je tu aj s mladou kráskou.

Bičan a jeho manželka Edita sa rozvádzajú. Foto: Emil Vaško

No keďže sa k sebe poriadne mali, nedalo nám to a chceli sme vedieť viac. „Je tu veľmi veľa ľudí a prichádzajú do života a odchádzajú. Áno, aj s vami som tu teraz. Vy ste moja kamarátka, však?“ kľučkoval herec, od ktorého sme chceli priamu odpoveď. „Som teraz zmätený. Kamaráti, kamarátime sa, nie je blondína,“ habkal. Následne sa v spoločnosti hercov zdržal niečo vyše pol hodinky a za ten čas ho dievča poslušne čakalo na sedačke. Potom sa zodvihli a spolu odišli na izbu.

Toto je nová partnerka Miška Andreja Bičana. Nachytali sme ich v Jasnej. Foto: archív

A dnes Bičan konečne priznal, kto to je a aj to že sa rozvádza! ,,Áno, je to tak! Moje manželstvo sa po 11tich rokoch rozpadlo. Šance na záchranu stroskotali. Momentálne prebiehajú ukončovacie procesy. Rodičovské povinnosti sa snažíme s manželkou deliť, ako nám to pracovné povinnosti dovoľujú. S mojou novou partnerkou Miškou už rok žijeme v spoločnej domácnosti a tešíme sa z nášho vzťahu. Vzhľadom na citlivosť tejto témy a možným negatívnym dopadom na našich blízkych, je toto jediné vyjadrenie k danému problému," priznal otvorene Bičan.

