Bartošovej (†48) bývalý milenec Martucci: Dámy, ak je váš typ, je opäť single!

Kto by si nepamätal na Taliana Domenica Martucciho (41), ktorý bol kedysi bláznivo zamilovaný do českej speváčky Ivety Bartošovej († 48). No po jej smrti sa z neho stal hotový milovník žien a do svojho zámku si začal vodiť jednu krásku za druhou. Najnovšie však zažíva smutné obdobie...

Rok 2011: Iveta Bartošová s Domenicom v čase, keď tvorili pár. Foto: PROFIMEDIA.SK

Bartošovej (†48) bývalý milenec Martucci: Dámy, ak je váš typ, je opäť single! Pošlite nám tip Tip redakcii

Bartošová Domenicov zámok navštívila trikrát. Dvakrát v lete 2011, keď bola do Martucciho zaľúbená a naposledy v júli 2013. Keď tam bola na návšteve, vždy sa s Domenicom fotili ako o život. Takmer v každej miestnosti jeho zámku. A tento trend ostal Talianovi aj po jej smrti a Domenico všetky svoje nové známosti fotil na rovnakých miestach. Jeho posledná láska Jolana tiež nebola výnimkou.No ani s touto kráskou mu to nevyšlo a Talian je opäť sám. Iveta bola v minulosti Domenicovou veľkou láskou. Foto: Profimedia To, že je nezadaný, zverejnil na svojej sociálnej sieti. Takže dámy, ktoré jeho prepychové sídlo ešte nevideli a práve on je ich typ, hor sa kontaktovať zámožného Taliana, ktorému kedysi neodolala ani speváčka Iveta Bartošová. DOMENICOV PROFIL NÁJDETE TU:

Autor: tam