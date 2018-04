Alena Pallová chce byť už ako bábika aj v práci: Zákroky robí jedine v negližé

Celebritná lekárka Alena Pallová (37) vždy poriadne dbá na to, ako vyzerá a čo má oblečené. A musí vyzerať tip-top aj vtedy, keď robí pacientkam zákroky.

Alena je na sociálnych sieťach ako doma. Pravidelne uverejňuje rôzne fotky z exotických dovoleniek, kde má na sebe tie najštýlovejšie a najvyzývavejšie kúsky oblečenia. No kto by si myslel, že v práci na klinike uprednostňuje pohodlie, je na omyle. A najnovší záber to iba potvrdzuje.

Alena si zapózovala so spolužiačkou z medicíny, ktorá ju prišla pozrieť na jej kliniku. Pallová má na sebe ultra krátke šaty, ktoré vyzerajú skôr ako negližé do spálne. Ktovie, čo by na takúto uniformu povedali lekárky na takých Kramároch.

