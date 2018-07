Adriana Kmotríková opäť prehovorila o rakovine krčka maternice: Operácia na mne zanechala trvalé následky!

Obľúbená jojkárka Adriana Kmotríková (47) si toho za posledný čas vytrpela viac než dosť. A hoci je to pre ňu stále bolestivá téma, o zákernej chorobe už otvorene aj nahlas a verejne hovorí.

Adriana Kmotríková už dvakrát bojovala so zárenými chorobami, no našťastie sa zo všetkého dostala a teraz sa o tomto ochorení rozhodla nahlas hovoriť.

„Rakovina sa ma za posledné tri roky dotkla už dvakrát. Najskôr to bola rakovina mozgu a potom krčka maternice. Aj v jednom, aj v druhom prípade to dopadlo nakoniec celkom dobre. Ak by sa však na to prišlo neskôr, aj jedna, aj druhá by mohli mať vážne následky na môj život. Teda ak by som tu ešte vôbec bola. Je veľmi dôležité, aby sa rakovina odhalila včas, a preto by som chcela upozorniť všetky ženy, aby naozaj chodili na preventívne prehliadky a neboli voči sebe ľahostajné,“ povedala nám Adriana, ktorú sme stretli v priestoroch Národného onkologického ústavu, kam prišla podporiť dobrú vec, a to akciu Ride4 women, bicyklom proti rakovine krčka maternice.

Október 2017: Adriana minulý rok podstúpila operáciu nádoru krčka maternice. Foto: Matej Jankovic

Okrem toho nám prezradila, či jej táto choroba zmenila životné priority. „Áno, zmenila. V prvom rade je pre mňa už najdôležitejšie zdravie. Keď človek nemá zdravie, nemá nič. Zbytočne sa snaží o iné veci. Už som toho toľko prekonala a navyše po poslednej operácii mám stále problém s lymfatickým systémom a budem ho mať už do konca života, takže si ho doslova musím pestovať a chrániť a robiť všetko pre to, aby som mu pomohla. Napríklad aj cyklistikou. Čiže šport veľmi pomáha môjmu zdraviu,“dodala.

Júl 2018: Kmotríková sa zúčastnila na akcii za dobrú vec. Foto: Robo HUBAC

