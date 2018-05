Adelin ex Peter Modrovský otvorene: TAKTO fungujem s novou priateľkou! Bude svadba?

Tanečník Peter Modrovský (34) sa rok a pol po rozchode s moderátorkou Adelou Vinczeovou (37) zamiloval do novej ženy. Jeho srdce si získala brunetka Ingrid (41), ktorá je od neho síce staršia o sedem rokov, no vzťah im klape a tanečník dokonca zvláda aj úlohu otca. Nedávno nám prezradil detaily zo svojho súkromia.

Peter Modrovský je už viac ako pol roka šťastne zadaný. Po jeho boku sa objavuje podnikateľka Ingrid. Dvojica sa zoznámila minulý rok na spoločenskej akcii a vyzerá to tak, že si hneď padli do oka. Výborne si rozumejú a dokonca už nejaký čas zdieľajú spoločnú domácnosť. Známeho tanečníka od vzťahu so slobodnou mamičkou neodradil ani fakt, že má malého syna a spolu veľmi dobre vychádzajú.







„Je to predovšetkým jej syn, vnímam ho skôr ako svojho dobrého kamaráta. Máme spolu veľmi dobrý kamarátsky vzťah. Max je úplne skvelý chalan,“netají sa Peter, ktorý nešetril slovami chvály na jeho adresu. O Modrovskom je známe, že už v predchádzajúcom vzťahu s Adelou Vinczeovou, s ktorou randil dlhých sedem rokov, chcel mať dieťa, no osud to vtedy zariadil inak.

S expartnerkou Adelou, dnes už Vinczeovou, randil tanečník sedem rokov. Foto: archív

Moderátorka je od ich rozchodu už šťastne vydatá za markizáckeho moderátora Viktora Vinczeho, ktorého si zobrala pred rokom v júni. Vie si známy tanečník predstaviť, že aj on by sa už postavil pred oltár? „Čo sa týka našej svadby, som v tomto taký pankáč. Keďže som vyrastal len s maminou, inštitúciu manželstva nemám nejako zakotvenú od narodenia,“ prezradil nám Modrovský.

„Zatiaľ to tak nevnímam, teda je to všetko vo mne a nechcem to meniť,“ dodal a priznal, že spoločnému potomkovi sa nebráni. „Čo sa týka detí, každý by ich chcel mať. Keď to niekedy príde, budem sa veľmi tešiť,“ pokračoval Peter. Časom teda uvidíme, či si svoje rozhodnutie o sobáši nerozmyslí a možno sa napokon jeho Ingrid dočká aj svadobných zvonov.

