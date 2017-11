Adela Vinczeová ostala v poriadnom šoku: To, čo sa udialo po jej svadbe, ju doslova odrovnalo!

Napriek tomu, že existuje mnoho ľudí, ktorí tvrdia, že svadbou sa nič v partnerskom živote nezmení, nájdu sa ešte stále takí, pre ktorých je svadba veľká životná zmena. Jednou z nich je aj Adela Vinczeová (37).

Napriek tomu, že moderátorka pôsobí, že ju už nič v živote neprekvapí, predsa len sa niečo našlo. A súvisí to práve so svadbou. „Nemusím si na nič také špeciálne zvykať, skôr ma teší, a dúfam, že to tak aj zostane, že to nie je nejaký prvotný ošiaľ. Páči sa mi najmä to, že si naše rodiny tak dobre sadli. Absolvujeme pravidnelné rodinné stretnutia, ideme spolu napríklad do divadla, hromadne obe rodiny. A je to naozaj fajn a teší ma to,“ povedala nám spokojná Adela.