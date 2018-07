O otrasnom TIGRIOM BITÚNKU pri Prahe prehovorila slovenská chovateľka: Na Slovensku je to TAKTO!

Českom v týchto dňoch otriasa veľký škandál. V zooparku Bašť neďaleko Prahy, sa malo obchodovať s mŕtvymi tigrami. Zhrození z tohto prípadu sú aj na Slovensku.

Neďaleko Bratislavy, pri dedinke Kostolná pri Dunaji, sa nachádza Oáza sibírskeho tigra. Projekt na záchranu tigra ussurijského je známy po celom Slovensku. V Oáze momentálne žije 18 tigrov a 3 levy.

Beštiálna vražda

Na medializovaný prípad z Čiech zareagovala aj jej majiteľka Yveta Iršová. „Je to otrasné. Nechápem, ako ich dokázali tak chladnokrvne zastreliť. To je beštiálna vražda. A to, že im hrozí len päť rokov, to je nič. V Číne je za toto smrť, mali by sa u nás zmeniť zákony,“ vyjadrila sa nahnevaná majiteľka unikátneho projektu.

Ako ďalej podotkla, na Slovensku sa nestretla s ničím podobným. Zažila jedine prípady, že k nej prišli z cirkusu a chceli od nej kúpiť mláďatá alebo samicu. „Nikdy sme ale nič nepredali,“ dodala Yveta Iršová.

Na Slovensku sa nič také nestalo

Skontaktovali sme sa aj s ďalšími zariadeniami na Slovensku, kde žijú tigre, ale v žiadnej z nich sa nestretli s ničím podobným, čo sa stalo v zooparku Bašť neďaleko Prahy.

Ministerstvo životného prostredia nás zároveň informovalo, že na Slovensku je aktuálne evidovaných 72 tigrov, z toho 12 zvierat žije v zoologických záhradách. „S podobným prípadom sme sa na Slovensku v rámci envirorezortu nestretli,“ doplnil hovorca ministerstva Tomáš Ferenčák.