V bývalej sereďskej niklovke sú zamestnanci ubytovaní načierno a hazardujú so životmi: Z varovania odborníkov MRAZÍ!

Ide im o zdravie! Zahraniční zamestnanci, ktorí sú načierno ubytovaní v objekte bývalej Niklovej hute v Seredi, zrejme ani netušia, v akom prostredí bývajú. Podnikatelia, ktorí tam chcú z hál spraviť ubytovne si zrejme neuvedomujú, akému zdravotnému riziku ich vystavujú. Odborníci varujú, že ide o nebezpečné toxické prostredie!

Hladinu verejnej mienky obyvateľov Serede rozvírila snaha niektorých miestnych podnikateľov o zmenu územného plánu a z priemyselného parku bývalej Niklovej hute spraviť zónu, kde by sa staré budovy premenili na ubytovne. Ktosi však predbehol čas a do niektorých budov už nasťahoval asi päťdesiatku robotníkov zo Srbska. Bývajú tam však načierno a najmä bez ohľadu na to, čo im môže v takomto prostredí hroziť. Nikel sa tam totiž nachádza nielen v pôde, ale aj v stenách budov.

Robotníci strach nemajú

Oficiálne vedenie mesta síce tvrdí, že v objekte nebudú ubytovne, a že sa tam ani žiadni robotníci zo zahraničia nenachádzajú, my však vieme, že tam býva načierno už asi päťdesiatka Srbov, ktorých sme tam objavili v utorok. „Ani som nevedela, že tu bola nejaká fabrika, kde sa spracúval nikel, ale strach z nejakých zdravotných problémov nemám,“povedala nám Vesna. „Ani ja sa nebojím,“ pridal Vratislav. V miestach, kde sa spracúval nikel a neďaleko je aj skládka odpadu z neho, sa dá určite hovoriť o nezdravom prostredí. „Človek v takomto prostredí môže dostať rôzne autoimunitné ochorenia, cukrovku, reumatickú artritídu, rozličné nádorové ochorenia, alegrie, exémy či psoriázu,“vysvetlila Gabriela Janyíková z Naturopatickej poradne možné následky na organizmus z intoxikácie niklom.

Toxický nikel

Nikel patrí medzi ťažké kovy, ktoré sa kumulujú v mozgu, srdci, pečeni, obličkách, štítnej žľaze a ďalších orgánoch, hlavne tam, kde nie sú priechodné kapilárky, vlásočnice. Smrteľné sú už pri nízkych koncentráciách. Akumulujú sa v organizme, pretože je problém ich vylúčiť. Ich polčas rozpadu je 10-50 rokov. Reálne je doba, za ktorú by sme všetko vylúčili, dlhšia ako náš život. Pri kontakte so zlúčeninami niklu sú pozorované kožné ochorenia “niklový ekzém”, “niklový svrab”. Nikel je vysoko toxický a karcinogénny, je prchavý, dobre rozpustný v tukoch tetrakarbonyl niklu Ni(CO)4, ktorý je ľahko absorbovaný pľúcami. Vyššie koncentrácie niklu spôsobujú nekrózy krvných kapilár (niklový ekzém), hnačky, pokles krvného tlaku, poruchy funkcie obličiek, nadobličiek. Akútna otrava niklom spôsobuje poškodenie zažívacieho traktu, ciev obličiek, srdca a centrálnej nervovej sústavy. Chronické otravy vyvolávajú ochorenie kože, alergie, rakovinu pľúc, nosnej prepážky, zriedkavejšie rakovinu hltanu.

Stále hrozí isté riziko

Keďže výroba v Niklovej huti Sereď bola karcinogénna, nebezpečnosť prostredia, v ktorom bývajú teraz zahraniční zamestnanci, sme si overovali aj v organizácii Greenpeace. „Podľa toho, čo vieme, že tam bolo dosť toxické prostredie, navyše v blízkosti je i prachová skládka niklového odpadu, tak môžeme uvažovať o tom, že tam isté riziko nebezpečia hrozí. Aké to tam v skutočnosti je, teda aká je koncentrácia niklu v pôde alebo v ovzduší v samotnom priemyselnom parku, ale i jeho blízkom okolí, to by mali zistiť pracovníci zo životného prostredia,“ doplnila jej riaditeľka Ivana Kohútková. Je teda zrejmé, že zmena územného plánu z priemyselnej zóny na obytnú, ako by si to želali tí, čo chcú v bývalej niklovke prevádzkovať ubytovne, nie je taká jednoduchá.